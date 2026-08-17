Alphabet envisage d'émettre son premier emprunt obligataire en dollars australiens, selon une annonce

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Alphabet GOOGL.O a chargé des banques d'investissement de préparer son premier emprunt obligataire libellé en dollars australiens, selon un message envoyé par les teneurs de livre et consulté lundi par Reuters.

Le géant américain de la technologie envisage d'émettre des obligations à 3, 5, 10 et 20 ans, a-t-il indiqué.