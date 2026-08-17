 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Alphabet envisage d'émettre son premier emprunt obligataire en dollars australiens, selon une annonce
information fournie par Reuters 17/08/2026 à 04:07
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Alphabet GOOGL.O a chargé des banques d'investissement de préparer son premier emprunt obligataire libellé en dollars australiens, selon un message envoyé par les teneurs de livre et consulté lundi par Reuters.

Le géant américain de la technologie envisage d'émettre des obligations à 3, 5, 10 et 20 ans, a-t-il indiqué.

Valeurs associées

ALPHABET-A
345,9000 USD NASDAQ -0,13%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
BIOPHYTIS
0,12 +56,86%
HAFFNER ENERGY
0,774 -0,77%
VALNEVA
3,1 +3,33%
CAC 40
8 626,35 -0,12%
Pétrole Brent
89,24 +2,57%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank