Alphabet envisage d'émettre sa première obligation libellée en dollars australiens, selon un communiqué du chef de file de l'opération

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tirées du paragraphe 3) par Scott Murdoch

Alphabet GOOGL.O a mandaté des banques d'investissement pour travailler sur sa première émission d'obligations en dollars australiens, selon un message envoyé par l'un des teneurs de livre et consulté par Reuters lundi.

Le géant américain de la technologie envisage d'émettre des obligations à 3, 5, 10 et 20 ans, précise le message.

Le message ne précisait pas le montant qu'Alphabet pourrait lever dans le cadre de cette opération ni l'utilisation qu'il compte faire du produit de l'émission.

Alphabet n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Les obligations à 3 et 5 ans pourraient être émises à taux fixe ou variable, précise le message, tandis que celles à 10 et 20 ans seraient émises à taux fixe.

Alphabet avait levé 25 milliards de dollars en obligations libellées en dollars au début du mois d’août, après une levée de fonds par émission d’actions de près de 85 milliards de dollars en juin.

Les entreprises technologiques mondiales se tournent de plus en plus vers les marchés financiers pour financer leurs dépenses massives en matière d’IA, après avoir généralement compté sur leurs importantes réserves de trésorerie pour financer leurs investissements.

Ces entreprises devraient ⁠dépenser plus de 730 milliards de dollars cette année, principalement dans l’IA, et ces dépenses pèsent déjà sur leurs flux de trésorerie. Alphabet a affiché pour la toute première fois un flux de trésorerie disponible négatif dans son rapport du deuxième trimestre publié fin juillet.

Les obligations libellées en monnaie locale connaissent un succès croissant auprès de certains des plus grands émetteurs mondiaux, qui cherchent à diversifier leur dépendance vis-à-vis des transactions obligataires en dollars.

Les ventes d’obligations « Kangaroo » libellées en dollars australiens par des émetteurs étrangers ont atteint un niveau record d’environ 60 milliards de dollars australiens (42 milliards de dollars) depuis le début de l’année, soit une hausse d’environ 40% par rapport à 2025, selon les données de LSEG portant sur les opérations placées à l’international jusqu’à fin juillet.

ANZ, Deutsche Bank, RBC Capital Markets et TD Securities sont les chefs de file conjoints de l’opération Alphabet, selon le communiqué du teneur de livre.