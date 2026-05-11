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Alphabet envisage d'émettre des obligations en yens japonais, selon un message du chef de file
information fournie par Reuters 11/05/2026 à 10:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions provenant de la source concernant le montant potentiel de l'opération aux paragraphes 3 et 4)

Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, envisage de vendre des obligations libellées en yens japonais, selon un message d'un teneur de livre consulté par Reuters.

L'opération pourrait prendre la forme d'une émission d'obligations senior non garanties et serait soumise aux conditions du marché, précise le message. Celui-ci ne mentionne pas le montant potentiel de l'opération.

L'émission devrait s'élever à plusieurs centaines de milliards de yens, selon une source directement informée de l'opération qui n'était pas autorisée à s'exprimer sur le sujet et a souhaité rester anonyme.

Les conditions devraient être fixées ce mois-ci, a ajouté la source.

Alphabet n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

Une telle émission marquerait la première émission d'obligations en yens d'Alphabet, selon les données de LSEG.

Les plus grandes entreprises technologiques mondiales se tournent de plus en plus vers les marchés de la dette pour financer leurs coûteux projets d'intelligence artificielle, marquant ainsi un changement par rapport à la dépendance traditionnelle de la Silicon Valley vis-à-vis des liquidités pour ses investissements.

Les géants de la tech devraient désormais dépenser plus de 700 milliards de dollars en infrastructures d'IA cette année, soit une forte augmentation par rapport aux 410 milliards de dollars prévus en 2025.

Alphabet a mandaté Mizuho 8411.T , Bank of America BAC.N et Morgan Stanley MS.N pour travailler sur cette transaction potentielle, selon le message.

Morgan Stanley n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Bank of America et Mizuho ont refusé de commenter.

La semaine dernière, Alphabet a levé près de 17 milliards de dollars grâce à deux émissions obligataires: une émission de 9 milliards d'euros (10,6 milliards de dollars américains) et une émission de 8,5 milliards de dollars canadiens (6,2 milliards de dollars américains), selon les documents déposés par la société.

Fin avril, elle a relevé ses prévisions annuelles de dépenses d'investissement de 5 milliards de dollars, les portant à un montant compris entre 180 et 190 milliards de dollars, et a indiqué qu'elle prévoyait une nouvelle augmentation significative en 2027.

($1 = 1,3689 dollars canadiens) ($1 = 0,8508 euros)

Valeurs associées

ALPHABET-A
400,8000 USD NASDAQ +0,71%
BANK OF AMERICA
51,290 USD NYSE -2,75%
MORGAN STANLEY
193,050 USD NYSE +1,52%
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