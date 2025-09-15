Alphabet entre dans le club des 3 trillions de dollars de capitalisation boursière, alors que l'IA des grandes entreprises technologiques prend de l'ampleur

Alphabet en hausse de 32 % depuis le début de l'année, en tête des gains des "7 Magnifiques"

L'action se négocie à 23 fois les bénéfices contre une moyenne de 22 fois sur 5 ans

Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, a atteint une capitalisation boursière de 3 trillions de dollars pour la première fois lundi, profitant d'un regain d'optimisme autour de l'intelligence artificielle et d'une décision favorable en matière d'ententes et d'abus de position dominante.

Les actions de catégorie A de la société GOOGL.O ont augmenté de 3,8 % à 250 $, tandis que les actions de catégorie C ont grimpé de 3,7 % à 250,4 $ - les deux s'échangeant à des niveaux record.

En incluant les gains de lundi, les actions de la société ont augmenté de plus de 32 % depuis le début de l'année, ce qui représente la meilleure performance parmi les 7 actions dites "Magnificent 7" et dépasse le gain de 12,5 % de l'indice S&P 500

Alphabet a rejoint les autres géants de la technologie Apple

AAPL.O et Microsoft MSFT.O en atteignant une valorisation de 3 trillions de dollars, tandis que le fabricant de puces d'intelligence artificielle Nvidia NVDA.O , l'entreprise la plus valorisée au monde, affiche une capitalisation boursière de 4 250 milliards de dollars.

Les valeurs liées à la technologie et à l'intelligence artificielle ont propulsé les principaux indices de Wall Street à des niveaux record ces derniers temps, dans un contexte où l'on espère de plus en plus que la Réserve fédérale américaine réduira ses taux d'intérêt dans le courant de la semaine.

L'explosion des prévisions d'Oracle ORCL.N la semaine dernière a été le dernier élément en date à relancer le commerce de l'IA.

Kim Forrest, directrice des investissements chez Bokeh Capital Partners, a déclaré que les valeurs technologiques ont été les chefs de file de la récente reprise et "qu'aucun autre secteur () au cours des 18 derniers mois, voire des deux dernières années, n'a suscité autant d'enthousiasme de la part des investisseurs"

Le sous-secteur des services de communication .SPLRCL - qui comprend Alphabet - a fait un bond de plus de 26 % depuis le début de l'année, ce qui en fait le secteur le plus performant parmi les 11 principaux sous-indices, les technologies de l'information .SPLRCT arrivant en deuxième position.

LA SOLIDITÉ DE L'ÉCONOMIE

Le sentiment des investisseurs a été renforcé après qu'un tribunal américain a autorisé Alphabet, au début du mois, à conserver le contrôle de son navigateur Chrome et de son système d'exploitation mobile Android, marquant ainsi un tournant pour l'entreprise dont la domination dans les écosystèmes de recherche et de téléphonie mobile a longtemps été scrutée à la loupe.

Alors que le partage des données dans le cadre de la décision renforcera les rivaux de Google dans le domaine de la publicité, le fait de ne pas avoir à céder Chrome ou Android élimine une préoccupation majeure pour les investisseurs qui les considèrent comme des pièces maîtresses de l'activité globale de Google.

En juillet, l'unité d'informatique en nuage de l'entreprise a enregistré un bond de près de 32 % de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre , dépassant les attentes, car les investissements dans les puces internes et le modèle d'IA Gemini ont commencé à porter leurs fruits.

"Ils sont encore très dépendants de la recherche, mais avec YouTube, Waymo et d'autres capacités et produits sur lesquels ils travaillent, les investisseurs commencent à voir la possibilité que ce ne soit plus seulement une société de recherche, c'est une société qui évolue vers beaucoup d'autres choses", a déclaré Dennis Dick, stratège en chef chez Stock Trader Network.

Alphabet se négocie à environ 23 fois son bénéfice prévisionnel - le plus bas parmi les "7 Magnifiques" - par rapport à sa moyenne de 22 fois sur cinq ans, selon les données compilées par LSEG.