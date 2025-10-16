Alphabet en hausse, Scotiabank relève son PT sur la reprise de la publicité

16 octobre - ** Les actions d'Alphabet GOOGL.O sont en hausse de 0,8 % à 253,56 $ en pré-marché

** La Banque Scotia relève son PT à 310 $ contre 240 $, ce qui représente une hausse d'environ 24 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** Le dernier trimestre d'Alphabet a montré un net redressement de son activité de publicité, qui est son gagne-pain" - selon la maison de courtage

** Google est en train de se créer une niche solide, en particulier avec les clients qui veulent du multi-cloud ou qui favorisent son leadership en matière d'intelligence artificielle, selon Scotiabank

** La note moyenne de 67 analystes est "acheter", le PT médian est de 245 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, les actions ont augmenté d'environ 33 % cette année