Alphabet en hausse ; la Banque Scotia relève son estimation de prix en raison de l'optimisme suscité par les nuages

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
9 janvier - ** Les actions d'Alphabet GOOGL.O augmentent d'environ 1 % à 328,69 $ sur le marché préliminaire
** La Banque Scotia augmente le PT à 375$ de 336$, ce qui implique une hausse de 15,2% par rapport à la dernière clôture de l'action
** Le courtier est optimiste sur le potentiel de hausse de Google Cloud, en particulier sur sa marge d'exploitation
** "Alors que Google a pris un (départ relativement) lent par rapport à ses concurrents dans la 'guerre de l'IA', nous voyons Google comme le gagnant structurel au sein des hyperscalers" - Scotiabank
** La note moyenne de 62 analystes est "acheter"; leur estimation médiane est de 327,50 $ - données compilées par LSEG
** En 2025, l'action a gagné 65,4 %
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer