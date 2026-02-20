Alphabet en hausse ; l'entreprise lance un nouveau modèle Gemini

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 février - ** Les actions d'Alphabet GOOGL.O en hausse de 4,3% à 316,12 $ ** Le propriétaire de Google a annoncé jeudi qu'il avait commencé à déployer une nouvelle version de Gemini, son agent d'intelligence artificielle

** GOOGL est en passe de réaliser son plus gros gain journalier en pourcentage depuis le 24 novembre

** "La semaine dernière, nous avons publié une mise à jour majeure de Gemini 3 Deep Think pour résoudre les défis modernes dans les domaines de la science, de la recherche et de l'ingénierie. Aujourd'hui, nous publions l'intelligence centrale mise à jour qui rend ces percées possibles: Gemini 3.1 Pro" - Alphabet ** 61 analystes recommandent l'achat de l'action en moyenne; la prévision médiane est de375 $ - données compilées par LSEG

** GOOGL en hausse de 1% depuis le début de l'année contre une baisse de 1,3% de l'indice composite NASDAQ .IXIC