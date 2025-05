Alphabet : dopé par l'I.A, bondit de +5% vers 174,5$ information fournie par Cercle Finance • 21/05/2025 à 19:44









(CercleFinance.com) - Alphabet, dopé par un puissant 'upgrade' des fonctions optimisées par l'I.A, bondit de +5% vers 174,5$.

Le titre efface la résistance des 172,8$ du 25 mars et s'apprête à retracer le zénith des 175,7$ du 7 mars.

Alphabet pourrait ensuite viser le comblement du 'gap' des 180,9$ du 24 février.





Valeurs associées ALPHABET-C 170,9600 USD NASDAQ +3,41%