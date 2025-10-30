Alphabet devrait être récompensé pour une publication trimestrielle de qualité

(AOF) - Alphabet , société-mère de Google, est attendue en forte hausse à la faveur de résultats meilleurs que prévu. Au troisième trimestre, le géant de l'Internet et du cloud a enregistré un bénéfice net en progression de 33%, à 34,979 milliards de dollars, soit 2,87 dollars par action. Le consensus s'élevait à seulement 2,26 dollars. Le chiffre d'affaires a pour sa part progressé de 16%, à 102,3 milliards de dollars, contre des attentes de Wall Street de 99,85 milliards de dollars. Il a augmenté de 15% à taux de change constants.

Il est ressorti à 87,47 milliards de dollars, hors coût d'acquisition du trafic, dépassant les attentes de Wall Street : 85,11 milliards de dollars.

Les revenus publicitaires ont, eux, progressé de 13% à 74,18 milliards de dollars.

L'activité Cloud a vu ses revenus augmenter de 34%, à 15,2 milliards de dollars, sa croissance a accéléré par rapport au deuxième trimestre : 32%. Le marché ciblait 14,75 milliards de chiffre d'affaires. Le cloud a généré un bénéfice opérationnel de 3,59 milliards de dollars ce trimestre, contre un profit de 1,95 milliard de dollars, un an auparavant.

YouTube a enregistré un chiffre d'affaires en augmentation de 15%, à 10,26 milliards de dollars.

La mauvaise surprise de cette publication est venue de la décision du groupe de porter à 85 milliards de dollars ses investissements cette année, contre 75 milliards de dollars auparavant.

