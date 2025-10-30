 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 132,47
-0,83%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Alphabet devrait être récompensé pour une publication trimestrielle de qualité
information fournie par AOF 30/10/2025 à 11:11

(AOF) - Alphabet , société-mère de Google, est attendue en forte hausse à la faveur de résultats meilleurs que prévu. Au troisième trimestre, le géant de l'Internet et du cloud a enregistré un bénéfice net en progression de 33%, à 34,979 milliards de dollars, soit 2,87 dollars par action. Le consensus s'élevait à seulement 2,26 dollars. Le chiffre d'affaires a pour sa part progressé de 16%, à 102,3 milliards de dollars, contre des attentes de Wall Street de 99,85 milliards de dollars. Il a augmenté de 15% à taux de change constants.

Il est ressorti à 87,47 milliards de dollars, hors coût d'acquisition du trafic, dépassant les attentes de Wall Street : 85,11 milliards de dollars.

Les revenus publicitaires ont, eux, progressé de 13% à 74,18 milliards de dollars.

L'activité Cloud a vu ses revenus augmenter de 34%, à 15,2 milliards de dollars, sa croissance a accéléré par rapport au deuxième trimestre : 32%. Le marché ciblait 14,75 milliards de chiffre d'affaires. Le cloud a généré un bénéfice opérationnel de 3,59 milliards de dollars ce trimestre, contre un profit de 1,95 milliard de dollars, un an auparavant.

YouTube a enregistré un chiffre d'affaires en augmentation de 15%, à 10,26 milliards de dollars.

La mauvaise surprise de cette publication est venue de la décision du groupe de porter à 85 milliards de dollars ses investissements cette année, contre 75 milliards de dollars auparavant.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

ALPHABET-A
274,5700 USD NASDAQ +2,65%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank