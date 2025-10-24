Alphabet dévoile un accord de plusieurs dizaines de milliards de dollars avec Anthropic

(AOF) - Anthropic a étendu son accord avec Google, filiale d' Alphabet , pour l'utilisation d'environ un million de puces dédiées à l'intelligence artificielle du groupe technologique afin de pouvoir mettre en ligne plus d'un gigawatt de capacité en 2026. "Cette expansion, d'une valeur de plusieurs dizaines de milliards de dollars, augmente considérablement nos ressources informatiques alors que nous repoussons les limites de la recherche en IA et du développement de produits," a précisé le concurrent d'OpenAI.
