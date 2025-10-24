 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 196,62
-0,35%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Alphabet dévoile un accord de plusieurs dizaines de milliards de dollars avec Anthropic
information fournie par AOF 24/10/2025 à 14:54

(AOF) - Anthropic a étendu son accord avec Google, filiale d' Alphabet , pour l'utilisation d'environ un million de puces dédiées à l'intelligence artificielle du groupe technologique afin de pouvoir mettre en ligne plus d'un gigawatt de capacité en 2026. "Cette expansion, d'une valeur de plusieurs dizaines de milliards de dollars, augmente considérablement nos ressources informatiques alors que nous repoussons les limites de la recherche en IA et du développement de produits," a précisé le concurrent d'OpenAI.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

ALPHABET-A
260,9400 USD NASDAQ +3,11%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank