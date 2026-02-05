 Aller au contenu principal
Alphabet :dévisse de -7,5% vers 307$
information fournie par Zonebourse 05/02/2026 à 15:39

Les résultats sont "splendides", les profits records... mais les investissements dans l'I.A également, avec des montants annoncés deux tiers supérieurs aux anticipations.
Alphabet :dévisse de -7,5% vers 307$ dès l'ouverture (sous les 313$, plancher testé du 23 décembre au 6 janvier) 48H seulement après avoir inscrit un zénith historique à 349$ et vu sa capitalisation culminer à 4.350Mds$.
En cas de basculement sous 312$ (en clôture), le prochain -et ultime- support se dessine vers 297$ (plancher du 17 décembre, MM100) et le suivant correspond au "gap" des 278,56$ du 14 novembre dernier.

