Alphabet: deux outils d'IA testés sur YouTube (Google)

(CercleFinance.com) - YouTube, le site d'hébergement de vidéos appartenant à Google (Alphabet), a annoncé mardi qu'il commencerait à tester deux nouvelles fonctionnalités utilisant l'intelligence artificielle (IA) générative.



Ces outils, qui viennent s'ajouter à ceux récemment mis en place afin de faciliter la création de contenus, vont d'abord être expérimentés par les abonnés payants, a annoncé la plateforme dans un post sur son blog d'entreprise.



YouTube compte notamment aider les internautes à organiser de grandes sections de commentaires en thèmes faciles à identifier, avec notamment l'idée de permettre aux créateurs de contenus de participer plus facilement aux discussions.



Parallèlement, le site de partage veut proposer un outil d'IA conversationnelle qui viendra, par exemple, suggérer des recommandations de contenus connexes, sans interrompre la lecture de la vidéo concernée.





