Alphabet dépasse les attentes grâce à l'essor du cloud et de l'IA
information fournie par Zonebourse 29/04/2026 à 22:31
Alphabet a publié des résultats supérieurs aux attentes pour le premier trimestre, avec un chiffre d'affaires en hausse de 22% à 109,9 milliards de dollars, au-dessus des 107,2 milliards anticipés. Cette performance a été saluée par le marché, l'action progressant d'environ 4% hors séance. La dynamique est largement tirée par l'activité cloud, qui bénéficie de l'essor rapide des besoins liés à l'intelligence artificielle.
Google Cloud a enregistré une croissance particulièrement marquée, avec des revenus en hausse de 63% à 20 milliards de dollars, dépassant nettement les attentes. Le carnet de commandes a presque doublé d'un trimestre à l'autre pour dépasser 460 milliards de dollars, illustrant la vigueur de la demande. Alphabet, troisième acteur mondial du cloud, multiplie les partenariats stratégiques, notamment avec Meta et Palo Alto Networks, pour renforcer ses capacités dans les infrastructures d'IA.
Dans un contexte de forte expansion du secteur, la demande pour les services cloud liés à l'IA continue de dépasser l'offre, poussant les grands groupes à intensifier leurs investissements. Alphabet renforce également son positionnement avec ses modèles Gemini et de nouvelles fonctionnalités intégrées à ses produits, y compris dans la publicité. Malgré des contraintes de capacité, le groupe bénéficie des premiers effets positifs de l'IA sur ses activités historiques, soutenant sa performance boursière sur un an.
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