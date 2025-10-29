Alphabet dépasse les attentes au T3, porté par la publicité et le "cloud"

Alphabet GOOGL.O a publié mercredi un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes de Wall Street, porté par la croissance de ses revenus publicitaires et de ses services d'informatique dématérialisée ("cloud").

Le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 102,35 milliards de dollars au troisième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 99,89 milliards de dollars, selon des données LSEG.

Google Cloud est resté l'une des divisions d'Alphabet à la croissance la plus rapide, bénéficiant de la forte demande des entreprises pour l'intelligence artificielle (IA) et les services d'analyse de données.

Le chiffre d'affaires de la division s'est établi à 15,16 milliards de dollars, contre un consensus de 14,72 milliards de dollars.

La concurrence sur le marché plus large de l'IA et du "cloud" s'intensifie, les entreprises du secteur baissant agressivement leurs prix et introduisant de nouvelles capacités d'IA générative.

La branche publicitaire d'Alphabet, qui représente la grande majorité des revenus de l'entreprise, évolue dans un secteur concurrentiel saturé, où chaque acteur rivalise pour attirer davantage de recettes publicitaires.

Les analystes ont souligné la prudence des annonceurs dans certains secteurs confrontés à une incertitude économique due aux pressions exercées par les droits de douane et à un environnement commercial mondial en constante évolution.

Wall Street s'attend néanmoins à ce que le groupe profite du désintérêt des annonceurs pour les plateformes publicitaires expérimentales comme Snapchat.

(Akash Sriram; version française Camille Raynaud)