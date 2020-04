Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alphabet dépasse les attentes au 1er trimestre malgré le coronavirus Reuters • 28/04/2020 à 22:57









ALPHABET DÉPASSE LES ATTENTES AU 1ER TRIMESTRE MALGRÉ LE CORONAVIRUS (Reuters) - Alphabet a publié mardi des ventes trimestrielles supérieures aux attentes des analystes pour la période allant de janvier à mardi, la baisse des recette publicitaires de la maison-mère de Google s'étant avérée moins élevée qu'attendu. Ces chiffres ont été salués par les investisseurs et le titre du groupe prenait 3,5% à 1.275 dollars dans les transactions électronique. Mardi à la clôture, l'action affichait encore une baisse de 8% par rapport à sa valeur au 1er janvier. "Les performances ont été solides au cours des deux premiers mois du trimestre, mais nous avons observé en mars un recul significatif de nos recettes", a déclaré la directrice financière Ruth Porat dans un communiqué accompagnant les trimestriels d'Alphabet. Le chiffre d'affaires est ressorti à 41,2 milliards de dollars, en hausse de 13% par rapport au trimestre correspondant l'an dernier. Ce montant dépasse les 40,29 milliards de dollars anticipés dans le consensus élaboré par Refinitiv. La morosité économique et l'apparition de 26 millions de chômeurs aux Etats-Unis, principal marché publicitaire de Google, risque de peser sur le chiffre d'affaires au cours des mois à venir, d'autant que la publicité représente environ 83% de ventes du groupe. Au premier trimestre, les ventes d'espaces publicitaires ont atteint 33,8 milliards de dollars, soit 10% de plus que lors des trois premiers mois de 2020. Au total, Google s'attend à ce que ses coûts et ses dépenses augmentent cette année de 12% à 33,2 milliards de dollars par rapport à l'an dernier. Le bénéfice trimestriel s'est quant à lui inscrit à 6,8 milliards de dollars, 9,87 dollars par action, alors que les analystes anticipaient 10,40 dollars par titre. (Paresh Dave et Munsif Vengattil; version française Nicolas Delame)

Valeurs associées ALPHABET-A NASDAQ -3.01%