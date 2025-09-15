Alphabet dépasse les $3.000 mds de capitalisation boursière pour la première fois

Alphabet GOOGL.O a dépassé lundi pour la première fois la barre des 3.000 milliards de dollars de capitalisation boursière, porté par un regain d'optimisme autour de l'intelligence artificielle (IA) et une décision favorable en matière de concurrence.

L'action de la maison-mère de Google prenait 3,4% à 249,18 dollars vers 14h50 GMT, alors que le S&P 500 .SPX progressait au même moment de 0,41%.

Alphabet rejoint ainsi des entreprises telles que le fabricant de l'iPhone Apple AAPL.O et Microsoft MSFT.O , qui ont également atteint une valorisation de 3.000 milliards de dollars.

Le géant des semi-conducteurs destinées à l'intelligence artificielle Nvidia NVDA.O a franchi la barre des 4.000 milliards de dollars en juillet.

La décision

d'un juge fédéral américain autorisant plus tôt ce mois-ci le groupe à conserver le contrôle de son navigateur Chrome et de son système d'exploitation mobile Android a marqué un tournant décisif pour le géant technologique américain, dont la domination dans les domaines de la recherche en ligne et des écosystèmes mobiles fait depuis longtemps l'objet d'une attention particulière.

Le moral des investisseurs s'est également amélioré après que la division cloud computing de l'entreprise a enregistré une hausse de près de 32% de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, dépassant les attentes grâce aux investissements dans les puces internes et au modèle d'IA Gemini qui ont commencé à porter leurs fruits.

(Rédigé par Diana Mandiá, avec Shashwat Chauhan à Bangalore, édité par Blandine Hénault)