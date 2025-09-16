 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Alphabet, Delta Airlines, Ford...les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street
information fournie par AOF 16/09/2025 à 14:55

(AOF) - Alphabet

Google a annoncé mardi qu'il allait investir 6,80 milliards de dollars au Royaume-Uni, une annonce qui intervient dans le contexte de la visite d'Etat du président américain Donald Trump dans le pays, qui devrait donner lieu à une multitude d'accords commerciaux et de partenariats. La maison mère de Google a par ailleurs dépassé hier pour la première fois lundi la barre des 3.000 milliards de dollars de capitalisation boursière.

Delta Airlines

Selon Reuters, l’administration américaine aurait ordonné à Delta Airlines et Aeromexico de dissoudre leur coentreprise d’ici au début de l’année prochaine. Cette société leur permettait de coordonner leurs décisions en matière de programmation, de tarification et de capacités de vols entre les États-Unis et le Mexique. En outre, Washington a également annoncé que des mesures pourraient être prises contre les pays européens concernant les restrictions imposées dans les aéroports.

Ford

Ford va supprimer jusqu'à 1 000 postes dans la production de voitures électriques à Cologne, en Allemagne. Pour justifier sa décision, le constructeur automobile américain évoque la faiblesse de la demande. La demande de véhicules électriques sur le Vieux-Continent est nettement en dessous des prévisions. Des indemnités de départ volontaire seront offertes aux personnes concernées, a précisé le groupe.

Moderna

Moderna a dévoilé des données positives lors d'un essai de phase 4 en cours évaluant l'innocuité, la tolérance et l'immunogénicité de la formule 2025-2026 de Spikevax, qui cible le variant LP.8.1 du SARS-CoV-2 pour prévenir la Covid-19. Les données ont révélé, en moyenne, une multiplication par plus de huit des anticorps neutralisants dirigés contre ce variant chez les personnes âgées de 12 à 64 ans, présentant au moins une affection sous-jacente les exposant à un risque élevé de complications graves de la Covid-19, ainsi que chez tous les adultes de 65 ans et plus.

Automobile / Equipementiers

