Stockage carbone: au Brésil une usine inédite de biochar à base de canne à sucre

( AFP / NELSON ALMEIDA )

La startup française NetZero a annoncé mardi la construction au Brésil d'une usine de biochar produit à base de canne à sucre, un projet inédit selon elle synonyme d'essor pour ce charbon végétal aux vertus climatiques.

Après cinq usines de biochar produit à base de résidus de café (une au Cameroun, quatre au Brésil), la nouvelle unité de NetZero, qui doit démarrer en février, vise à utiliser les résidus de canne, disponibles en grande quantité, pour fabriquer ce produit vu comme un moyen prometteur de capturer du CO2 et de régénérer les sols, explique la société.

"Nous sommes les premiers à l'avoir enregistré auprès du ministère brésilien de l'Agriculture comme moyen d'amendement du sol", a souligné Olivier Reinaud, directeur général de NetZero.

Le biochar, matière poreuse produite par pyrolyse (haute température et absence d'oxygène) à partir de résidus végétaux, souvent de bois, permet de retenir eau et nutriments dans les sols. Il est aussi un atout climatique grâce à sa capacité à séquestrer le carbone dans les sols, ce qui fait qu'il peut depuis cinq ans être financé par des crédits carbone, ouvrant la voie à plus de projets, espèrent ses promoteurs.

Selon NetZero, la canne à sucre constitue le plus grand gisement agricole de matières premières pour le biochar, avec 700 millions de tonnes de résidus générés chaque année dans le monde, dont le Brésil, premier producteur mondial, représente à lui seul environ 40%.

Mais sa transformation à échelle industrielle est encore limitée par sa complexité technique, feuilles et fibres de canne combinant humidité, densité faible et granulométrie très variable, explique l'entrepreneur, qui indique avoir développé une technologie.

Cette usine annoncée à Campina Verde, dans l'État du Minas Gerais, produira environ 4.000 tonnes par an dans un premier temps. Elle ouvrira "la voie à une forte croissance", estime l'entreprise, fondée en 2021 notamment par M. Reinaud et son père Axel, et le climatologue Jean Jouzel.

Les feuilles de canne seront fournies par une importante entreprise agricole locale, qui utilisera ensuite le biochar pour sa terre, ajoute le directeur général de NetZero, qui veut "industrialiser le biochar dans les zones tropicales", là où les résidus végétaux sont disponibles en quantité et les sols en grand besoin d'être amendés.