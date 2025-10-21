Alphabet chute après qu'OpenAI a dévoilé le navigateur d'IA Atlas

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Mises à jour)
21 octobre - ** Les actions d'Alphabet GOOGL.O , société mère de Google, chutent de 2,2 % à 251,12 $
** GOOGL chute après le lancement par OpenAI de ChatGPT Atlas , un navigateur web basé sur l'IA et construit autour de son chatbot
** Alphabet possède Google Chrome, l'un des navigateurs web les plus utilisés au monde
** Reuters a rapporté en juillet qu'OpenAI était sur le point de lancer un navigateur web alimenté par l'IA
** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté d'environ 36 % cette année
