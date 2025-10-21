Alphabet chute après l'annonce de l'événement "livestream" de l'OpenAI

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 octobre - ** Les actions d'Alphabet GOOGL.O , société mère de Google, chutent de 3,4 % à 247,70 $

** GOOGL chute de 4,8 % après l'annonce par OpenAI d'un événement livestream à 10 heures du matin (13 heures de l'après-midi) sur X.com; l'ENQUÊTE montre un contenu similaire à celui d'un navigateur web

** La société a également annoncé qu'elle avait l'intention d'organiser un événement en direct sur un nouveau navigateur, et c'est là que Google a été mis sous pression", a déclaré Art Hogan, stratège en chef du marché chez B. Riley Wealth.

** Alphabet possède Google Chrome, l'un des navigateurs web les plus utilisés au monde

** Reuters a rapporté en juillet qu'OpenAI était sur le point de lancer un navigateur web alimenté par l'IA