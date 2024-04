Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alphabet: bond de 61% du BPA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 26/04/2024 à 10:52









(CercleFinance.com) - Alphabet a dévoilé jeudi soir un bénéfice net de près de 23,7 milliards de dollars pour le premier trimestre 2024, soit un BPA en progression de 61% à 1,89 dollar, avec une marge opérationnelle en amélioration de sept points à 32%.



Le géant technologique, maison-mère notamment du moteur de recherche Google et de la plateforme YouTube, a vu ses revenus s'accroitre de 15% à plus de 80,5 milliards de dollars, tirés notamment par une croissance de plus de 28% pour sa division Google Cloud.



'Notre leadership dans l'infrastructure et la recherche en intelligence artificielle (IA), ainsi que la présence globale de nos produits, nous mettent en bonne position pour la prochaine vague d'innovation IA', met en avant son CEO Sundar Pichai.





Valeurs associées ALPHABET-A NASDAQ -1.97%