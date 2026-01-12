Alphabet atteint une valorisation de 4 000 milliards de dollars, le recentrage sur l'IA stimulant le sentiment des investisseurs

Alphabet devient la quatrième entreprise à atteindre le seuil des 4 000 milliards de dollars

L'action est en hausse lundi après l'accord Google-Apple sur l'IA

Alphabet a brièvement atteint une valorisation boursière de 4 000 milliards de dollars lundi, l'accent accru mis par sa maison mère sur l'intelligence artificielle ayant dissipé les doutes quant à sa stratégie et l'ayant propulsée au premier plan de la course aux enjeux élevés.

Dernier signe en date que ses efforts portent leurs fruits, Alphabet a déclaré que la prochaine génération de modèles d'intelligence artificielle d'Apple AAPL.O sera basée sur Gemini de Google dans le cadre d'un accord pluriannuel .

Les actions de classe A de la société GOOGL.O ont augmenté de 1,7 % à 334,04 dollars pour atteindre un niveau record avant d'abandonner ces gains.

Selon un rapport de Reuters publié en début d'année, Samsung Electronics 005930.KS prévoit de doubler cette année le nombre de ses appareils mobiles dotés de fonctions d'intelligence artificielle alimentées par Gemini.

La semaine dernière, Alphabet a dépassé Apple en termes de capitalisation boursière pour la première fois depuis 2019, devenant la deuxième entreprise la plus précieuse au monde.

Ces étapes marquent un changement remarquable dans le sentiment des investisseurs à l'égard d'Alphabet, dont l'action a bondi d'environ 65 % en 2025, surpassant ses pairs du groupe d'élite de Wall Street, les "Sept Magnifiques".

Cette évolution a été alimentée par le fait que l'entreprise a dissipé les craintes qu'elle ait laissé échapper un avantage précoce en matière d'IA en transformant une unité cloud autrefois négligée en un moteur de croissance majeur et en attirant un rare investissement technologique de la part de Berkshire Hathaway BRKa.N , la société de Warren Buffett.

"Parmi les Sept Magnifiques, c'est le nom qui nous a tous surpris au cours des 12 derniers mois et ils font des percées au-delà de leur modèle traditionnel", a déclaré Phil Blancato, directeur général de Ladenburg Thalmann Asset Management.

"Ce que je reconnais à l'entreprise, c'est son innovation; c'est ce qu'elle a fait pour se démarquer de nombreuses autres entreprises ces derniers jours, et cela se voit dans les données sur les bénéfices."

Le nouveau modèle Gemini 3 a suscité de très bonnes critiques, intensifiant la pression sur OpenAI après que GPT-5 ait laissé certains utilisateurs déçus.

Le chiffre d'affaires de Google Cloud a bondi de 34 % au troisième trimestre, avec un carnet de commandes de contrats de vente non comptabilisés atteignant 155 milliards de dollars.

La location à des clients extérieurs des puces d'intelligence artificielle développées par Google et réservées à un usage interne a également permis à l'unité de croître à un rythme effréné.

Pour illustrer la hausse de la demande, The Information a rapporté que Meta Platforms META.O était en pourparlers pour dépenser des milliards de dollars en puces d'Alphabet afin de les utiliser dans ses centres de données à partir de 2027.

Entre-temps, la principale source de revenus d'Alphabet - le secteur de la publicité - est restée stable face à l'incertitude économique et à la concurrence intense.

Alphabet est la quatrième entreprise à atteindre la barre des 4 000 milliards de dollars après Nvidia NVDA.O , Microsoft

MSFT.O et Apple AAPL.O .

L'action a également bénéficié de l'avis d'un juge américain qui s'est prononcé en septembre contre le démantèlement de l'entreprise et lui a permis de conserver le contrôle de son navigateur Chrome et de son système d'exploitation mobile Android.