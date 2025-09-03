 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Alphabet atteint un niveau record, l'empire Google échappant à la demande de démantèlement antitrust
information fournie par Reuters 03/09/2025 à 17:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

3 septembre - ** Les actions d'Alphabet GOOGL.O ont atteint un niveau record , en hausse de 9 % à 231,06 $ après qu'un juge américain se soit prononcé contre la scission de la société mère Google, éliminant ainsi un obstacle réglementaire majeur

** Les actions d'Apple AAPL.O ont grimpé de 2,9 % à 236,44 $, le juge ayant autorisé Google à continuer de verser des paiements à des partenaires tels que le fabricant de l'iPhone pour qu'ils utilisent son moteur de recherche

** Le juge Amit Mehta a autorisé Google à conserver le contrôle de son navigateur Chrome et son système d'exploitation mobile Android, tout en interdisant certains contrats d'exclusivité avec des fabricants d'appareils et des développeurs de navigateurs

** Bien que ce jugement soit une excellente nouvelle pour Google et qu'il soit acclamé par les investisseurs, il est loin d'être la fin de la saga", déclare Ben Barringer, responsable de la recherche technologique chez Quilter Cheviot

** Barringer ajoute que l'affaire pourrait être portée devant la Cour suprême, mais que le juge l'avait prévu; par conséquent, aucune pénalité autre que celles déjà imposées à GOOGL n'est attendue

** À la dernière clôture, GOOGL a gagné ~12%, tandis qu'AAPL a perdu ~8% cette année

