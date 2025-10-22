 Aller au contenu principal
Alphabet, AT&T, Hilton, Netflix... Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street -
information fournie par AOF 22/10/2025 à 14:57

(AOF) - Alphabet

Anthropic serait en pourparlers avec Google, en vue de conclure un accord visant à fournir à l'entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle une puissance de calcul supplémentaire évaluée à plusieurs dizaines de milliards de dollars, affirme Bloomberg.

AT&T

AT&T a déclaré au troisième trimestre un bpa ajusté de 54 cents, en ligne avec les attentes, pour un chiffre d'affaires de 30,7 milliards de dollars, légèrement inférieur au consensus. Le flux de trésorerie disponible s'élève à 4,9 milliards de dollars, contre 4,65 milliards attendus. L'opérateur basé à Dallas a, par ailleurs, engrangé 405 000 nouveaux clients mobile sur les trois mois clos fin septembre, là où le consensus visait 338 500. La firme texane a également recruté 288 000 clients internet fibre, soit davantage qu'anticipé par le marché.

Moody's

Moody's a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Le bénéfice ajusté par action au troisième a augmenté de 22%, à 3,92 dollars en un an. Il a dépassé le consensus Zacks s'élevant à 3,70 dollars. Parallèlement, sur la même période, le chiffre d'affaires a progressé de 11 %, à 2 milliards de dollars, surpassant également les attentes : 1,96 milliard de dollars.

Hilton

Au troisième trimestre, sur une base de change neutre, le RevPAR (le revenu par chambre disponible) du groupe hôtelier a diminué de 1,1%, alors qu’il était attendu stable ou en légère baisse. Le bénéfice net s’est élevé à 421 millions de dollars, alors que le groupe l’attendait entre 453 et 467 millions de dollars. Partant, le bénéfice dilué par action a également manqué la cible qui se situait entre 1,89 et 1,95 dollar, en s’installant à seulement 1,78 dollar.

Netflix

Netflix a fait état de prévisions légèrement supérieures aux projections pour le reste de l'année mais le géant du streaming n'a pas atteint les prévisions de bénéfices fixées pour le troisième trimestre en raison d'un litige fiscal avec le Brésil. En avant-Bourse, l'action recule de 7%. Sur la période allant de juillet à septembre, le bénéfice net de la firme californienne s'est établi à 2,5 milliards de dollars contre 3 milliards attendus pour un bénéfice dilué de 5,87 dollars par action contre un consensus de 6,97 dollars.

Texas Instruments

Texas Instruments est attendu en forte baisse à Wall Street après avoir dévoilé des résultats et des perspectives inférieures aux attentes. Au troisième trimestre, le fabricant de semi-conducteurs a vu son bénéfice net se stabiliser à 1,36 milliard de dollars, soit 1,48 dollar par action. Ce dernier est inférieur de 1 cent au consensus. Les revenus ont pourtant progressé de 14%, à 4,74 milliards de dollars, un niveau supérieur aux attentes de Wall Street : 4,65 milliards.

