Alpha Teknova s'effondre suite à son projet d'émission d'actions

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20 octobre - ** Le titre d'Alpha Teknova TKNO.O , fabricant de réactifs pour le secteur des sciences de la vie, s'effondre de 24 % après la clôture de la Bourse, à 5,60 dollars, alors que la société cherche à lever des fonds

** TKNO lance une offre publique de vente de ses actions sans dévoiler le montant de l'opération

** TD Cowen et William Blair sont les co-chefs de file

** La société a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre pour ses besoins généraux, y compris le remboursement éventuel de sa dette, et pourrait en consacrer une partie à l’acquisition ou à l’investissement dans d’autres entreprises, produits et technologies

** La société, basée à Hollister, en Californie, compte environ 53,7 millions d’actions en circulation, pour une capitalisation boursière d’environ 400 millions de dollars

** La société estime son chiffre d'affaires pour le troisième trimestre entre 12,5 et 12,7 millions de dollars, ainsi qu'une perte nette comprise entre 3,49 et 3,69 millions de dollars, et dispose de 16,6 millions de dollars de trésorerie et de placements à court terme au 30 septembre

** L'action TKNO a clôturé en hausse de 8,7 % à 7,39 dollars mardi, soit une progression d'environ 94 % depuis le début de l'année

** Sur 8 analystes, 7 attribuent à l'action la note "achat fort" ou "achat", et 1 la note "conserver"; l'objectif de cours médian est de 9,50 dollars, selon LSEG