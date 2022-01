Alpha MOS : "Une nouvelle dynamique en route" / Initiation de couverture

Fondé en 1993, Alpha MOS est le leader mondial des analyseurs sensoriels instrumentaux pour l’industrie alimentaire, des boissons et de l’emballage.



Engagée dans la recherche et développement de techniques permettant de percevoir les qualités organoleptiques d’un produit à travers son goût, son odeur, sa texture ou bien son aspect, la société a développé une gamme complète de solutions innovantes dédiées à la caractérisation olfactive, gustative et visuelle.



Cette gamme s’articule aujourd’hui autour de trois principaux instruments avec 1/ Heracles, un nez électronique permettant l’analyse des odeurs et des molécules odorantes, 2/ Astree, une bouche électronique facilitant l’analyse sensorielle du goût et 3/ Iris, un œil électronique permettant l’analyse de la forme et de la couleur par imagerie haute résolution.



En parallèle de ces instruments, le Groupe a développé un logiciel, AlphaSoft, permettant un pilotage optimal des outils ainsi que AroChemBase, une base de données chimique et sensorielle pour faciliter l’identification des molécules. Cette base constitue un véritable avantage concurrentiel et capitalise sur 25 ans d’expertise dans ce domaine.



Fort de son expertise dans la FoodTech, Alpha MOS développe via sa filiale BOYDSense des solutions technologiques non invasives et abordables pour mesurer des biomarqueurs critiques dans l’haleine afin d’adresser des enjeux médicaux. Une première application est à l’étude afin d’utiliser les modèles moléculaires de l'air expiré pour calculer le taux de glycémie.



Engagée dans un important plan de transformation aussi bien opérationnel que financier, la société se concentre aujourd’hui sur deux leviers de croissance complémentaires avec 1/ la poursuite du déploiement du modèle historique (CAPEX) et 2/ l’accélération du déploiement du modèle « services » (OPEX).



Après avoir été impacté par la crise sanitaire en 2020, Alpha MOS voit ses efforts commencer à se concrétiser avec le retour d’une forte croissance au S1 2021 (+110% à 2,9 M€) et une amélioration significative de l’EBITDA (-0,7 M€ vs -1,8 M€). Fort de cette dynamique commerciale retrouvée, Alpha MOS devrait retrouver le chemin d’une croissance durable et améliorer sensiblement ses résultats dans les prochaines années.



Nous initions la couverture avec une opinion à Achat et un objectif de cours à 3,80 €.