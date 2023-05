Alpha MOS: un client chinois valide les nez électroniques information fournie par Cercle Finance • 12/05/2023 à 12:12

(CercleFinance.com) - Alphas MOS gagne plus de 5% vendredi à la Bourse de Paris après qu'un client chinois a validé la performance de ses nez électroniques pour le contrôle du lait.



La validation de Mengniu, le premier groupe laitier chinois et numéro sept mondial du secteur, intervient six mois après la signature d'un contrat-cadre de deux ans avec la société de distribution Lan Chou Instruments visant justement à équiper Mengniu en nez électroniques Heracles NEO.



Mengniu s'est d'abord équipé de trois instruments en vue de suivre dans des conditions opérationnelles les changements d'odeur de ses produits au cours du temps, signes d'un possible vieillissement anormal.



Au bout de six mois de travail, ce sont 859 ensembles de données qui ont été testés par différents composants d'échantillons et par tous les fournisseurs de lait cru.



Ces nez électroniques sont maintenant utilisés quotidiennement dans les deux premiers sites avec l'objectif d'équiper, à terme, les quarante sites du client.



Satisfait de cette première collaboration, Mengniu teste désormais l'Iris, l'oeil électronique mis au point par Alpha MOS, dans d'autres applications comme le vieillissement de produits laitiers transformés et la conformité des étiquetages.