Alpha MOS: retrait obligatoire le 6 janvier information fournie par Cercle Finance • 23/12/2024 à 15:10









(CercleFinance.com) - L'AMF a fait connaître qu'à l'issue de l'offre publique de retrait visant Alpha MOS, clôturée le 19 décembre, le concert composé de Jolt Capital SAS et Ambrosia Investments AM Sàrl détenait 24.563.077 actions, soit 94,80% du capital et au moins 95,97% des droits de vote.



Le 20 décembre, Oddo BHF SCA, agissant pour le compte des initiateurs, a informé l'AMF de leur décision de procéder à la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire portant sur les actions Alpha MOS non apportées à l'offre par les actionnaires minoritaires.



Le retrait obligatoire interviendra le 6 janvier 2025, au prix net de tout frais de 0,50 euro par action et portera sur 1.346.639 actions Alpha MOS, soit 5,20% du capital et au plus 4,03% des droits de vote. La suspension de la cotation est maintenue jusqu'à sa mise en oeuvre.





Valeurs associées ALPHA M.O.S. 0,50 EUR Euronext Paris 0,00%