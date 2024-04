Alpha MOS : Résultats sans surprises / Des moyens pour performer en 2024

Publication des résultats 2023

Après avoir publié un chiffre d’affaires 2023 en baisse de -22% (4,5 M€) à la suite du warning de décembre (décalages imprévus sur la fin d’exercice), Alpha Mos communique des résultats globalement en ligne avec nos attentes. L’EBE du groupe ressort à -3,8 M€ (-3,7 M€ Euroland) et le RN à -4,7 M€ (-4,5 M€ Euroland). Post clôture, la société a pu finaliser deux augmentations de capital (un PP de 7M€ sur BoydSense et une AK de 6,3 M€ sur l’activité Foodtech), ce qui devrait lui permettre d’aborder l’exercice 2024 avec sérénité et ambition.

Perspectives

Sur 2024, Alpha Mos devrait bénéficier sur la Foodtech 1/ des décalages de la fin de l’exercice 2023, 2/ de la poursuite du renforcement des relations avec ses grands comptes et 3/ de l’élargissement de sa gamme de produits et de services, débuté en 2021 et qui vise à diversifier les sources de revenus du groupe au delà de la vente d’équipements. Forte du placement privé, la Medtech devrait continuer à appliquer sa feuille de route vers la finalisation d’un produit commercialisable.

De notre côté, nous maintenons notre attente de CA 2024e de 6,3 M€, faisant ressortir une croissance de +40% par rapport à l’exercice écoulé. Nous comprenons par ailleurs que la société travaille à abaisser son point mort (nous le situons juste au-dessus de 7,5 M€ sur la foodtech). Ce dernier ne devrait donc pas être atteint cette année. Les fonds levés par le groupe sur les deux activités permettent toutefois d’envisager les prochains mois avec sérénité.

Recommandation

Suite à cette publication, nous maintenons notre recommandation à Neutre et la décorrélons de notre objectif de cours (toujours de 1,20€), qui n’a aucune valeur dans le contexte actuel. Nous attendons des signaux positifs et tangibles sur le développement de la top line du groupe, qui pourraient rapidement arriver, pour redevenir plus positifs sur le dossier.