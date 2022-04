ALPHA MOS : Résultats annuels 2021

RESULTATS ANNUELS 2021 :

Chiffre d'affaires en hausse de 54%

Amélioration significative de l'excedent brut d'exploitation Foodtech

Développement prometteur de BOYDSense soutenu par un financement Européen

Objectifs Foodtech 2025 : chiffre d'affaires de l'ordre de 15 M€, marge d'ebitda > 15%

Les données financières présentées dans ce communiqué sont extraites des états financiers revus par le comité d'audit qui s'est tenu le 26 avril 2022 et arrêtés par le conseil d'administration qui s'est tenu le 28 avril 2022. Elles sont détaillées dans les rapports et annexes audités qui seront mis en ligne le 29 avril prochain.

En K€ - Normes IFRS – Données auditées 2021 2020 Variation Variation % Chiffre d'affaires 5.570 3.609 1.961 + 54.3% Excedent brut d'exploitation (1.213) (2.978) 1.765 + 59.3% Résultat opérationnel (1.776) (3.506) 1.730 + 49.3% Résultat net (1.978) (3.846) 1.868 + 48.6%

Alpha MOS, spécialiste de l'analyse sensorielle, est un leader reconnu mondialement dans la fourniture de solutions de mesure de l'odeur, du goût et de la vision principalement à destination des industries agroalimentaires, des boissons et du packaging (volet d'activité dit « FoodTech »).

Par ailleurs, Alpha Mos s'appuie sur son expertise scientifique et technologique d'analyse des Composés Organiques Volatiles (COV) pour développer une plateforme miniaturisée d'analyse des biomarqueurs de l'haleine devant permettre en première application de mesurer de manière non invasive le taux de glycémie (Projet dit « MedTech »).

Au 31 Décembre 2021, le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 5.570 K€ en hausse de 1.961 K€ par rapport à la même période de l'année précédente soit une croissance de 54%.

Les charges de personnel s'établissent à (4.147) K€ en croissance de 389 K€ par rapport à l'exercice précédent. Une partie importante de cette hausse s'explique par le fait que la société a bénéficié en 2020 d'aides significatives sur ses charges de personnel, notamment en raison de la mise en place du chômage partiel sur quelques mois.

Les charges externes sont de (1.488) K€ en légère amélioration de 98 K€ par rapport à l'année précédente.

L'excédent brut d'exploitation consolidé est en amélioration 1.765 K€ par rapport à l'année 2020 et ressort à (1.213) K€ à fin décembre 2021.

Le résultat opérationnel à fin décembre 2021 s'établit à (1.776) K€ contre (3.506) K€ en 2020, enfin après prise en compte du résultat financier, le résultat net part du groupe annuel est de (1.978) K€, contre (3.846) K€ un an auparavant.

Analyse par activité

FoodTech : EBE en forte progression portée par la dynamique commerciale

En K€ - Compte de résultat FoodTech 2021 2020 Variation Produits des activités ordinaires 5.570 3.609 + 54.3% Autres produits des activités courantes 326 337 -3.3% Variation des stocks de produits finis (17) (90) -81.1% Achats consommés (1.582) (1.404) 12.7% Charges de personnel (3.457) (2.874) 20.3% Charges externes (1.305) (1.203) 8.5% Impôts et taxes (50) (41) 22% Autres charges des activités courantes (77) (110) -30% Excédent brut d'exploitation (592) (1.776) + 66.7%

Les ventes d'instruments et de services associés ont augmenté de 54% sur l'année 2021 , avec une croissance particulièrement rapide en Europe et en Amérique du Nord. Le changement de management aux USA et un bon mix produit/services ont fait de cette région le premier marché pour la société, avec 29% des ventes réalisées en 2021. La Chine et l'Asie du Nord (Japon/Corée), en forte croissance l'année précédente, ont maintenu leur bon niveau de performance. L'activité s'est donc répartie de manière géographiquement équilibrée.

La société a continué à élargir son offre de solutions d'analyse sensorielle, en hardware (lancement de l'œil électronique Iris Smart Vision) et en services. Combinée à une activité marketing et commerciale soutenue, cette stratégie d'élargissement de l'offre a permis de gagner de nouveaux Grands Comptes. 30 des 100 plus grands groupes agro-alimentaires mondiaux utilisent les instruments ou les services d'analyse sensorielle d'Alpha MOS.

Au niveau opérationnel, la société a su anticiper les risques de disruption logistique et réussi à améliorer ses délais moyens de livraison (de 26 jours pour un nez électronique Heracles en janvier 2021 à 18 jours en décembre 2021).

La société a sécurisé ses approvisionnements et peut absorber sereinement la croissance anticipée en 2022.

La forte croissance du chiffre d'affaires sur l'année 2021 permet à la société d'améliorer sensiblement l'excédent brut d'exploitation de l'activité FoodTech qui s'approche de l'équilibre. Les charges de personnel apparaissent en hausse par rapport à la même période de 2020 essentiellement en raison du fait que la société a bénéficié des aides octroyées pour le chômage partiel en 2020. Les charges externes sont en légère croissance, notamment parce que l'activité commerciale a repris un cours plus normal en 2021 ce qui a généré plus de déplacements et d'actions marketing.

MedTech : Poursuite du développement de BOYDSense

A travers sa filiale BOYDSense, la société a poursuivi le développement de son analyseur d'haleine miniaturisé conçu pour surveiller de façon non invasive les paramètres vitaux. La troisième version de la plateforme d'étude a été livrée. Cette version comprend une application qui permet de lire les résultats d'analyse sur un téléphone portable. La première application de cet analyseur d'haleine miniaturisé est la surveillance de la concentration de glucose chez les personnes pré-diabétiques et les personnes diabétiques de type 2. Le travail d'amélioration de l'algorithme propriétaire et du logiciel d'interprétation des résultats d'analyse est entré dans une nouvelle phase avec le lancement d'une seconde étude clinique, cette fois-ci en partenariat avec le CHU de Toulouse.

Par ailleurs, l'activité MedTech a reçu le soutien de l'Europe via une subvention de €2.5M qui sera versé en 3 tranches, la première représentant au moins 50% du total est attendue en juin 2022. Accordée à l'issue d'un processus de sélection très rigoureux, cette subvention valide le potentiel technologique, économique et humain du projet MedTech de la société.

En K€ - Compte de résultat MedTech 2021 2020 Variation Produits des activités ordinaires - - - Autres produits des activités courantes 278 75 271% Variation des stocks de produits finis - - - Achats consommés (22) - - Charges de personnel (690) (884) -22% Charges externes (183) (383) -52% Impôts et taxes (4) (10) -60% Autres charges des activités courantes - - - Excédent brut d'exploitation (621) (1.202) + 48.3%

Il n'y a pas de chiffre d'affaires généré par l'activité MedTech qui en est encore au stade de développement. Les charges de cette activité restent importantes mais contenue et sont en baisse de près de 400 K€ par rapport à la même période de l'année précédente.

Recherche et Développement

Le groupe Alpha MOS a poursuivi, comme les années précédentes, ses efforts importants en matière de recherche et développement pour ses deux activités MedTech et FoodTech, pour laquelle près de 1.700 K€ ont été engagés en 2021.

En K€ - Normes IFRS – Données auditées 2021 2020 Variation FoodTech 795 892 -11% MedTech 858 1.276 -33% Total dépenses R&D 1.653 2.168 -24% Dont charges de personnel 1.284 1.554 -17% Dont charges externes directes 369 614 -40% Dépenses immobilisées (467) (257) 82% Total impact P&L (1.186) (1.911) -38%

Projets FoodTech

Le groupe Alpha MOS développe actuellement une nouvelle version de sa base de données ArochemBase, qui compte plus de 145.000 composés volatiles organiques.

Cette base de données permet aux clients d'Alpha MOS de développer plus rapidement des nouveaux produits et d'organiser de façon rapide et efficace leurs contrôles qualité pour les ingrédients ainsi que pour les produits finis.

Cette base de données vient en complément de l'offre logicielle d'Alpha MOS comprenant notamment le logiciel AlphaSoft qui permet d'analyser les informations fournies par la gamme de nez électronique Heracles, de langue électronique Astree et d'œil électronique Iris. La nouvelle version de l'ArochemBase intègre des fonctionnalités d'accès distribué qui permettront à nos clients de travailler en réseau.

Après le lancement du nouvel Iris Smart Vision, un œil électronique spécialement conçu pour le contrôle qualité de la torréfaction des noisettes, noix, grains de cafés et autres fruits, la nouvelle version de l'Arochembase est une étape importante pour adapter les analyseurs Alpha MOS aux exigences des lignes de production de ses clients.

Alpha MOS a également adapté sa plateforme logicielle afin de permettre la gestion souple des licences d'utilisation et le développement des services de location d'analyseurs (TAAS).

Projet MedTech

Le groupe Alpha MOS au travers de sa filiale BOYDSense a développé 20 prototypes précis, autonomes, facilement transportables et utilisables de contrôle non invasif du glucose. Sur cette base, le groupe a développé des algorithmes embarqués et ces algorithmes sont actuellement testés dans le cadre d'une étude clinique au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Toulouse.

Ces prototypes fonctionnent avec une application disponible sur les téléphones Android. Ils sont simples et intuitifs à utiliser et ne nécessitent aucune formation spécifique.

Le développement de ces prototypes et l'avancée générale du projet MedTech ont été récompensées par l'obtention d'une subvention de l'Union Européenne d'un montant de 2.5M€, au terme d'un processus de sélection extrêmement concurrentiel.

Depuis 2015 le groupe Alpha MOS a engagé à travers sa filiale BOYDSense près de 9 M€ dans le financement de ce projet médical.

Les projets FoodTech et MedTech sont protégés par le dépôt de brevets en France et à l'international afin d'en assurer la valeur à long terme.

Résultat financiers Consolidés - Bilan

Les actifs non courants passent de 2.532 K€ fin 2020 à 2.892 K€ fin 2021. Au 31 décembre 2021, les immobilisations incorporelles sont de 1.368 K€. Les actifs courants ressortent à 4.971 K€ contre 2.532 K€ au 31 décembre 2020, soit une hausse de 2 .439 K€.

Cette hausse s'explique principalement par

La hausse de 561K€ du compte client généré par un montant important de facturation sur le mois de décembre 2021,

La hausse de la trésorerie qui passe de 984 K€ à 2.715 K€ et qui provient de l'augmentation de capital réalisé en octobre 2021.

Le total des « passifs financiers long terme » et « autres dettes » s'élève à 6.559 K€ au 31 décembre 2021 en hausse de 1.912 K€ sur un an.

Les principaux postes de ce passif sont les suivants :

Avances en comptes courant actionnaires (intérêts inclus) 2.206 K€

Dette organismes sociaux 1.895 K€

Dettes financiéres 2.225 K€ dont 635 K€ de PGE, 370 K€ de Prêt Innovation BPI et 770 K€ de prêts historiques.

Perspectives : CA de l'ordre de 15 M€ et marge d'ebitda > à 15% à l'horizon 2025

Alpha MOS s'est fixé comme objectif de maintenir une croissance forte pour atteindre, d'ici fin 2025, un chiffre d'affaires de l'ordre de 15 millions d'euros et une marge EBITDA supérieure à 15%.

Portée par une bonne dynamique commerciale en ce début d'année 2022 et malgré l'attentisme de certains donneurs d'ordre, la société se fixe un objectif de croissance à 2 chiffres pour l'exercice en cours.

Pour ce faire, la société va s'appuyer sur le travail de pénétration des Grands Comptes, qui va continuer. Le travail d'élargissement de l'offre d'analyse sensorielle va également s'accélérer, afin de proposer des solutions flexibles à nos clients :

Vente d'instruments

Vente de contrats annuels de service d'analyse sensorielle

Monétisation des données sensorielles produites par nos analyses

En partenariat avec des acteurs reconnus de l'agro-alimentaire, développement de nouvelles solutions techniques

Les tendances lourdes du marché de l'agro-alimentaire vont vers l'automatisation des process et la réduction des risques par une plus grande utilisation de données. Les solutions proposées par alpha MOS répondent à ce besoin. Le positionnement de notre offre en augmentation de l'humain (panels de testeurs) aide nos clients dans leur transition vers un modèle industriel plus efficace et plus rigoureux. L'élargissement de notre portefeuille de solutions facilite leur décision d'achat. Ces fondamentaux solides permettront de maintenir une croissance solide sur le long terme.Par ailleurs, lesexigences de qualité des consommateurs et le besoin de lancer des nouveaux produits plus fréquemment vont dans les sens d'une plus grande utilisation d'instruments et d'outils d'intelligence artificielle pour augmenter l'humain, en particulier dans les tests sensoriels. Les tensions sur le marché de l'emploi dans le secteur de la production alimentaire incitent les clients d'Alpha MOS à accélérer leur transition vers une plus grande automatisation/digitalisation.

Concernant la filiale BOYDSense, Alpha MOS va poursuivre le développement de son produit d'analyse des biomarqueurs de l'haleine. L'étude clinique en cours va permettre de franchir une étape importante dans la précision des algorithmes de calcul, et de poursuivre ensuite vers la finalisation d'un produit commercialisable.

Dans le même temps, BOYDSense poursuit activement la recherche de financement publics et privés nécessaires au développement industriel et commercial de sa technologie, avec la mesure non invasive de la glycémie comme première application médicale.

Annexes au communiqué de presse

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE

En K€ - Normes IFRS – Données auditées 2021 2020 Variance Produits des activités ordinaires 5.570 3.609 1.961 Autres produits des activités courantes 604 412 192 Variation des stocks de produits finis (17) (90) 73 Achats consommés (1.604) (1.404) (200) Charges de personnel (4.147) (3.758) (389) Charges externes (1.488) (1.586) 98 Impôts et taxes (54) (51) (3) Autres charges des activités courantes (77) (110) 33 Excédent brut d'exploitation (1.213) (2.978) 1.765 Dotations aux amortissements (527) (313) (214) Dotations aux provisions nettes (236) 236 Résultat opérationnel courant (1.740) (3.527) 1.787 Autres charges (71) (29) (42) Autres produits 35 50 (15) Résultat opérationnel (1.776) (3.506) 1.730 Charges financières (260) (327) 67 Produits financiers 59 59 Résultat financier (201) (327) 126 Résultat de l'ensemble consolidé avant impôts (1.977) (3.833) 1.856 Impôt sur les bénéfices (1) (13) 12 Résultat net l'ensemble consolidé (1.978) (3.846) 1.868

BILAN CONSOLIDE

En K€ - Normes IFRS – Données auditées 2021 2020 2021 2020 Immobilisations incorporelles 1.368 1.103 2.047 1.695 Capital Social Immobilisations corporelles 349 356 5.835 3.340 Prime d'émission Immobilisations financières 171 176 (7.250) (3.243) Réserves Droit d'utilisation contrats de location 1.002 877 92 Ecart de conversion Autres actifs non courants 2 20 (1.978) (3.846) Résultat de l'exercice Total Actifs Non Courants 2.892 2.532 (1.346) (1.962) Total Capitaux Propres 140 146 Provisions pour risques et charges Stocks et en-cours 630 621 858 735 Dette de location non courante 1.886 1.730 Passifs financiers à long terme Clients et comptes rattachés 911 350 437 330 Autres passifs non courants 3.321 2.941 Total Passifs Non Courants Autres actifs courants 715 577 339 271 Passifs financiers à court terme 209 196 Dette de location courante Trésorerie et équivalents 2.715 984 667 701 Fournisseurs et comptes rattachés 4.673 2.917 Autres dettes Total Actifs Courants 4.971 2.532 5.888 4.085 Total Passifs Courants TOTAL ACTIF 7.863 5.064 7.863 5.064 TOTAL PASSIF

