Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alpha MOS: pertes creusées au 1er semestre, le titre recule information fournie par Cercle Finance • 31/10/2023 à 12:34









(CercleFinance.com) - Alpha MOS décroche lourdement ce mardi à la Bourse de Paris après avoir fait état d'un creusement de ses pertes au premier semestre, sur fond de pressions inflationnistes et d'investissements visant à développer son activité auprès des grands comptes.



Sur les six premiers mois de l'année, la perte opérationnelle du groupe industriel s'est accrue à 1,5 million d'euros contre -1,2 million d'euros un an plus tôt.



Sa perte nette s'établit, elle, à plus de deux millions d'euros contre un manque à gagner de 1,3 million d'euros à l'issue du premier semestre 2022.



Le chiffre d'affaires du 1er semestre s'est quant à lui accru de 14% pour s'établir à 2,7 milliards d'euros.



Si le fabricant de nez artificiels a confirmé son objectif d'une croissance organique du chiffre d'affaires pour l'année en cours, la trésorerie du groupe à court terme est un sujet 'qui amène à une certaine prudence', soulignent les analystes d'Euroland.



Avec 784.000 euros de trésorerie disponible, Alpha MOS reconnaît lui-même qu'il ne dispose pas des ressources suffisantes pour financer son plan de développement opérationnel au cours des douze prochains mois.



Dans ce contexte, la société dit envisager différentes hypothèses afin de renforcer sa structure financière, privilégiant notamment l'obtention de financements externes.



S'ils abaissent leur objectif de cours sur le titre de trois à 2,5 euros, les analystes d'Euroland réitèrent leur recommandation d'achat sur le titre, se disant 'très positifs' sur les résultats encourageants obtenus dans l'activité 'medtech' et la dynamique commerciale de la 'foodtech'.



Avec des pertes de 26%, le titre Alpha MOS signait mardi la plus forte baisse du marché parisien suite à cette publication.





Valeurs associées ALPHA M.O.S. Euronext Paris -26.06%