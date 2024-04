Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alpha MOS: le titre avance sur des perspectives 'positives' information fournie par Cercle Finance • 25/04/2024 à 13:49









(CercleFinance.com) - Alpha MOS a fait état jeudi de perspectives 'positives' pour l'exercice 2024, portées par le déploiement de ses technologies chez les grands comptes et le lancement de nouvelles applications, ce qui provoquait une hausse de son titre de plus de 3%.



Le spécialiste de l'analyse sensorielle indique que son chiffre d'affaires consolidé s'et replié de 22% l'an dernier pour s'établir à 4,5 millions d'euros.



Sa perte opérationnelle s'est dégradée en conséquence, à plus de 3,8 millions d'euros sur l'exercice contre 2,4 millions en 2022, tandis que sa perte nette s'est accrue à 4,7 millions d'euros, après 2,7 millions à l'issue de l'exercice précédente.



Dans son communiqué, le fabricant de nez industriels dit miser sur l'élargissement de sa gamme de produits et services ainsi que sur une amélioration de sa pénétration chez les grands comptes.



Il explique que les tendances du marché de l'agro-alimentaire vont en effet dans les sens d'une plus grande utilisation d'instruments, de données et d'outils d'intelligence artificielle.



Dans les technologies médicales ('medtech'), Alpha MOS, à travers sa filiale BoydSense, prévoit de poursuivre le développement de son produit d'analyse des biomarqueurs de l'haleine, en vue de la finalisation d'un produit commercialisable.





