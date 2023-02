ALPHA MOS : Foodtech : l'Université de Ghent effectue ses recherches sur les nouveaux modes d'alimentation grâce au nez électronique d'Alpha MOS

L'Université de Ghent, en Belgique, s'est équipée du nez électronique d'Alpha MOS, HERACLES. Cet instrument est notamment utilisé par les chercheurs et les doctorants pour mener à bien leurs recherches sur les produits de l'industrie agro-alimentaire de demain, à destination des humains et des animaux d'élevage.

Les chercheurs de l'Université de Ghent, réputée pour l'activité de son département « Food Technology, Safety and Health », mettent à profit les capacités d'HERACLES en conduisant des recherches sur des aliments alternatifs pour les animaux. Les protéines microbiennes par exemple, qui pourraient constituer une nouvelle source d'alimentation pour les porcs d'élevage : HERACLES permet d'évaluer avec précision l'odeur de ces protéines, afin de déterminer leur acceptation ou non par les porcs.

HERACLES est également utilisé pour l'étude de nouvelles sources alimentaires saines et durables. Il permet ainsi d'évaluer l'impact des huiles d'insectes sur les propriétés sensorielles des produit finaux (gâteaux, chips, crackers…), en fonction de plusieurs paramètres : espèces d'insectes sélectionnées, procédé de désodorisation, comparaison avec une recette à base d'huile végétale.

" Le nez électronique est un outil essentiel dans notre travail quotidien de recherche sur les aliments du futur, et il est important pour nous d'enseigner à nos étudiants son principe de fonctionnement, ainsi que de les former à l'utilisation de cet instrument pour corréler les données mesurées avec les résultats des tests consommateurs " explique ainsi le Dr Daylan Amelia Tzompa-Sosa.

A propos d'Alpha MOS

Alpha MOS (Euronext Paris, ISIN : FR0013421286 ALM, Code mnémonique : ALNEO) spécialiste en solutions d'analyse sensorielle, est leader mondial de la fabrication de nez, langue et œil électroniques à usage industriel. Créée en 1993, Alpha MOS est une société internationale implantée en France, en Chine et aux Etats-Unis. Elle gère un parc de plus de 1000 instruments installés à travers le monde répartis sur les secteurs de l'agroalimentaire, les industries des boissons et du packaging principalement. Alpha MOS investit continuellement dans la recherche et développement afin de satisfaire les besoins des marchés et innove pour développer les marchés d'analyse sensorielles grand public.

Pour plus d'informations : www.alpha-mos.com

Contact entreprise

Alpha MOS : Pierre Sbabo – CEO – 05 62 47 53 80

info@alpha-mos.com

Contact presse

Mascaret : Lucas Rennesson – Consultant – 06 30 76 97 61

lucas.rennesson@mascaret.eu

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : nJ1xYZVnYZybnWmblJVunGSVaGZoxJPImWPKyJRrlszIZ5tmnGZpnJrHZnBpm2Zt

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/78617-2023-02-16-cp-universite-ghent.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com