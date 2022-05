Alpha MOS: "Division par deux des pertes / cap sur 2025"

Publication des résultats annuels 2021

Après avoir publié un chiffre d’affaires 2021 en forte croissance de 54,3%, Alpha MOS publie des résultats annuels matérialisant une division par plus de deux des pertes. L’EBE ressort à -1,2 M€ contre -3,0 M€ en 2020 et le RN à -1,9 M€ contre -3,8 M€ un an auparavant. Le Groupe se fixe de réaliser d’ici 2025 un chiffre d’affaires de 15 M€ et une marge d’EBITDA supérieure à 15%.



Perspectives

Fort de cette amélioration de la situation opérationnelle du Groupe et sur fond de solide dynamique commerciale, Alpha MOS se fixe un objectif de croissance à deux chiffres en 2022, et ce malgré le contexte attentiste actuel. L’activité de la société devrait notamment être portée par des tendances de fond d’automatisation et de digitalisation des process du marché de l’agro-alimentaire. Concernant le pôle MedTech, Alpha MOS devrait poursuivre le développement de son produit d’analyse des biomarqueurs de l’haleine. A ce titre, le Groupe précise que BOYDSense poursuit activement la recherche de financement publics et privés nécessaires au développement industriel et commercial de sa technologie.



A plus long terme, la société vise à l’horizon 2025 un chiffre d’affaires de l’ordre de 15 M€ et une marge d’EBITDA supérieure à 15%.



Recommandation

Suite à cette publication, notre objectif de cours ressort inchangé à 3,80 € et notre recommandation reste à Achat.