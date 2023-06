ALPHA MOS : Conclusion de la 2ème étude clinique BOYDSense

Alpha MOS (FR0013421286 ALNEO), leader mondial des analyseurs d'odeurs, de goûts et des analyseurs visuels industriels, annonce la conclusion, conformément au calendrier prévu, de la 2 e étude clinique portant sur le dispositif non invasif de surveillance du glucose par analyse de l'haleine développé par sa filiale Medtech, BOYDSense.

L'étude, promue par le CHU de Toulouse et lancée fin 2021 par l'équipe de recherche en Diabétologie, Maladies Métaboliques et Nutrition du CHU de Toulouse, a porté sur 130 patients atteints de diabète de type 2. Les résultats feront l'objet de publications scientifiques par le CHU et BOYDSense dans les mois qui viennent.

L'étude s'est déroulée en deux phases. Au cours de la première phase, des données ont été collectées pour développer le premier algorithme embarqué de mesure du glucose par analyse du souffle. Durant la deuxième phase, le dispositif, équipé de cet algorithme, a été utilisé par 30 patients pour réaliser des mesures répétées de leur glycémie. Cette approche scientifique a permis non seulement de collecter en continu des données pour poursuivre le développement du système, mais également de confirmer le potentiel de cette technique de mesure de la glycémie radicalement innovante.

« Cette nouvelle approche non invasive pourrait prochainement offrir une alternative très séduisante aux personnes atteintes de diabète qui doivent assurer une surveillance glycémique capillaire. » affirme le Pr Pierre Gourdy, diabétologue au CHU de Toulouse et investigateur principal de l'étude.

En attendant la publication de résultats plus détaillés, BOYDSense peut d'ores et déjà annoncer que l'étude clinique répond aux objectifs fixés, à savoir :

Etablir le succès du test fonctionnel du système,

Confirmer l'intérêt des patients pour ce nouveau dispositif, illustré par le nombre et l'enthousiasme des participants à l'étude,

Valider les développements antérieurs,

Recueillir de nouvelles données qui ont contribué à l'amélioration des algorithmes depuis le début de la phase de tests.

« La conclusion de l'étude menée par le CHU de Toulouse constitue une étape importante du développement de notre solution innovante visant à améliorer le quotidien des personnes atteintes de diabète. Les données recueillies ont permis d'améliorer les performances de notre dispositif et de l'application associée, afin d'effectuer des essais de plus en plus précis et nous rapprocher d'une future mise sur le marché. Je remercie l'équipe de recherche du CHU et les nombreux patients qui ont participé à l'étude. » déclare Ben Delhey, CEO de BOYDSense.

A propos de BOYDSense

BOYDSense, SAS est une société de technologie médicale qui développe une plateforme de surveillance de la santé, abordable et non invasive, pour mesurer différents biomarqueurs via l'air expiré.

Le premier produit de BOYDSense en cours de développement, nommé Lassie™ est un dispositif qui permet aux personnes atteintes de diabète de mesurer avec précision les valeurs de glycémie sans douleur. La plateforme BOYDSense permettra également aux patients et aux professionnels de santé d'utiliser l'analyseur d'air expiré comme un moyen non invasif de détecter et de surveiller des maladies telles que le cancer, l'obésité, l'asthme, etc.

BOYDSense est une filiale d'Alpha MOS, leader dans l'analyse sensorielle.

Pour plus d'informations : www.boydsense.com

A propos d'Alpha MOS

Alpha MOS (Euronext Paris, ISIN : FR0013421286 ALM, Code mnémonique : ALNEO) spécialiste en solutions d'analyse sensorielle, est leader mondial de la fabrication de nez, langue et œil électroniques à usage industriel. Créée en 1993, Alpha MOS est une société internationale implantée en France, en Chine et aux Etats-Unis. Elle a installé plus de 1300 instruments à travers le monde répartis sur les secteurs de l'agroalimentaire, les industries des boissons et du packaging principalement. Alpha MOS investit continuellement dans la recherche et développement afin de satisfaire les besoins des marchés et innove pour développer les marchés d'analyses sensorielles grand public.?

Pour plus d'informations : www.alpha-mos.com ou 05 62 47 53 80

Contacts

Agence Calyptus :

Mathieu Calleux / Darius Dinu

Alpha-mos@calyptus.net

Tél. : +33 1 53 65 68 68

À propos du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Toulouse.

Le CHU de Toulouse est un hôpital majeur en France, situé au quatrième rang des hôpitaux français en terme d'activité. Dans le domaine de la recherche clinique sur le diabète, le CHU contribue activement aux progrès des sciences clinique et pharmaceutique.

La mission de recherche et d'innovation du CHU fait partie intégrante à la fois de son activité quotidienne et de sa stratégie pour l'avenir. Aussi ce projet a-t-il pu bénéficier du soutien de la plateforme Innov'Pôle Santé. Cette plateforme a pour objectif d'accompagner les projets d'innovations technologiques et organisationnelles en termes d'évaluation, expertise clinique et d'aide au déploiement.

Pour plus d'informations : www.chu-toulouse.fr

Contact CHU : Mathilde Ratineaud - Tél. +33 5 61 77 86 75 ? +33 6 09 64 27 52

Contact Innov' Pôle Santé : Béatrice Appiah - Tél. +33 5 61 77 72 08

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : mJ2fkpZnYZfGynKdl5WYZmdrmJmUxJTJbGqempNolZvGb2yUl5diacjKZnFhl2Zu

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/80218-2023-06-01-cp-conclusion_essais_boydsense_frdef.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com