ALPHA MOS : BOYDSense accélère le développement de sa plateforme d'analyse de l'haleine pour les personnes diabétiques grâce au soutien du Conseil européen de l'Innovation (EIC)

BOYDSense SAS, filiale d'Alpha MOS (Euronext Paris, ISIN : FR0013421286 ALNEO), a été choisie en décembre 2021 par l'EIC dans le cadre de son programme de financement Horizon Europe (2021-2027), cogéré avec la Commission européenne (CE).

L'obtention de la première partie de ce financement non dilutif de 2,5M€ permet désormais à BOYDSense de franchir plusieurs étapes clés dans le développement et l'industrialisation de son produit non invasif. Tout d'abord, le recrutement d'ingénieurs et de scientifiques pour le département R&D à Toulouse, puis l'accélération des essais cliniques en Europe pour valider rapidement le dispositif. L'aide de l'EIC permettra également à l'entreprise d'obtenir le certificat ISO 13485, une étape nécessaire pour se conformer à la réglementation internationale sur les dispositifs médicaux.

Enfin, davantage de prototypes seront produits : les essais cliniques menés en parallèle permettront ainsi d'obtenir les preuves cliniques plus rapidement.

« Cette subvention nous aidera à générer plus de données d'essais cliniques et donc à améliorer nos algorithmes. C'est un grand pas pour BOYDSense et les patients atteints de diabète car la surveillance de la glycémie par piqure pourra bientôt être remplacée par des mesures non invasives » a déclaré Ben Delhey, CEO de BOYDSense.

A propos de BOYDSense

BOYDSense, SAS. est une société de technologie médicale qui développe une plateforme de surveillance de la santé abordable et non invasive, pour mesurer différents biomarqueurs via l'haleine expirée.

La métabolomique basée sur l'haleine se concentre sur la capture, l'identification et la quantification des modèles de biomarqueurs de composés organiques volatils (COV) dans l'haleine humaine et leur utilisation pour diagnostiquer et surveiller les maladies chroniques, telles que le diabète. La plateforme BOYDSense permettra également aux consommateurs et aux prestataires de soins de santé d'utiliser l'haleine comme un moyen non invasif de détecter et de surveiller des maladies telles que le cancer, l'obésité, l'asthme, etc.

Le premier produit de BOYDSense en cours de développement, nommé Lassie™ est un dispositif abordable qui permet aux personnes atteintes de diabète de mesurer avec précision les valeurs de glycémie sans coût ni douleur.

BOYDSense est une filiale d'Alpha MOS, leader dans l'analyse sensorielle.

Pour plus d'informations : www.boydsense.com.

A propos d'Alpha MOS

Alpha MOS (Euronext Paris, ISIN : FR0013421286 ALM, Code mnémonique : ALNEO) spécialiste en solutions d'analyse sensorielle, est leader mondial de la fabrication de nez, langue et œil électroniques à usage industriel. Créée en 1993, Alpha MOS est une société internationale implantée en France, en Chine et aux Etats-Unis. Elle gère un parc de plus de 1000 instruments installés à travers le monde répartis sur les secteurs de l'agroalimentaire, les industries des boissons et du packaging principalement. Alpha MOS investit continuellement dans la recherche et développement afin de satisfaire les besoins des marchés et innove pour développer les marchés d'analyse sensorielles grand public.?

Pour plus d'informations : www.alpha-mos.com

Contacts entreprise

BOYDSense : Ben Delhey – CEO – + 491635570055

info@boydsense.com

Alpha MOS : Pierre Sbabo – CEO – 05 62 47 53 80

info@alpha-mos.com

Contact presse

Lucas Rennesson – Mascaret – lucas.rennesson@mascaret.eu – 06 30 76 97 61

