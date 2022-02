ALPHA MOS : Ben Delhey est nommé Président de BOYDSense, la filiale MedTech d'Alpha MOS

BOYDSense SAS est la filiale d'Alpha MOS (EuroNext : ALNEO) qui développe une plateforme miniaturisée d'analyse de l'haleine pour le suivi des maladies chroniques, avec une première application dans le diabète. Aujourd'hui, BOYDSense annonce la nomination de Ben Delhey au poste de Président de la société.

Ben Delhey a plus de 20 ans d'expérience en tant que cadre supérieur dans le secteur de la santé, avec un experetise particulière pour les dispositifs et les applications médicales. Il a travaillé pour des sociétés pharmaceutiques et des Medtechs de premier plan dans le domaine du diabète, telles que Bayer-Ascencia, Sanofi, Johnson & Johnson et LifeScan.

Ben Delhey est spécialiste du lancement de nouveaux dispositifs médicaux. Lors de son parcours dans la vente et le marketing, il a lancé plus d'une dizaine de dispositifs et applications pour le diabète qui ont été distribués dans plus de 25 pays dans le monde. Il a été le responsable commercial de la mise en œuvre et de l'exécution d'une nouvelle catégorie de produits pour le diabète dont le dosage de médicament est basé sur des algorithmes.

"Je suis très fier du poste qui m'est confié par le conseil de surveillance de BOYDSense. Nous entamons une nouvelle ère en termes de technologies appliquées au diabète. Ces dernières années ont été très dynamiques avec la sortie de nouvelles innovations. Le dispositif BOYDSense va considérablement améliorer la façon dont les patients diabétiques vont mesurer leur taux de glucose dans le sang. Cette innovation facilitera grandement la vie quotidienne des patients diabétiques, en leur permettant de surveiller leur taux de glucose d'une manière plus simple", commente Ben Delhey.

Anton Kittelberger, président du conseil de surveillance, ajout : "Son expérience des entreprises mondiales de dispositifs médicaux fait de Ben le dirigeant idéal pour BOYDSense. Il a lancé de nombreux dispositifs médicaux et dispose d'un solide réseau dans l'industrie du diabète notamment auprès d'experts de premier plan. Ben possède les compétences nécessaires pour accélérer le développement de la plateforme d'analyse d'haleine de BOYDSense ainsi que pour la commercialiser. Après l'aval du cluster Eurobiomed et le soutien financier de l'Union européenne, l'arrivée de Ben est une nouvelle étape majeure pour BOYDSense."

Contacts :

Ben Delhey - Président de BOYDSense SAS – www.boydsense.com - +49 163 557 0055

Gildas de la Monneraye - Mascaret DC - www.mascaret.eu - +33 ( 0)6 58 18 78 25

À propos de BOYDSense

BOYDSense SAS est la filiale d'Alpha MOS (EuroNext : ALNEO) qui développe une plateforme miniaturisée non invasive d'analyse d'haleine pour le suivi des maladies chroniques basée sur les composés organiques volatils (COV). Le dispositif, baptisé Lassie, est protégé par 16 brevets et fait actuellement l'objet de son deuxième essai clinique.

À propos d'Alpha MOS

Alpha MOS (Euronext Paris, ISIN : FR0013421286 ALNEO) est un expert en analyse sensorielle. La société est un leader mondial dans la création de nez, langues et yeux électroniques à usage industriel. Fondée en 1993, Alpha MOS est une société internationale avec des filiales en France, en Chine et aux Etats-Unis.

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : ypxyY51nZWudmW9yY8uZapdqmWljkmKbmJSbmJOcZp7IbmpglmuSm8bLZnBklW1o

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/73082-2022-02-03-cp-nomination-ben-delhey-fr.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com