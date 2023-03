ALPHA MOS : Alpha MOS, le leader en solutions d'analyse sensorielle, développe sa présence internationale

La société Alpha MOS, plusieurs fois reconnue pour la qualité de ses solutions d'analyse sensorielle, renforce sa présence internationale.

Fondée à Toulouse, Alpha MOS a toujours eu une envergure internationale. Après avoir créé des filiales à Baltimore et à Shanghai pour pouvoir répondre rapidement aux demandes de ses clients nord-américains et asiatiques, le groupe a bâti un réseau mondial de distributeurs agréés, qui permet à Alpha MOS d'opérer sur tous les continents.

Fort d'une offre de services élargie rendant ses solutions d'analyse sensorielle encore plus attractives pour les industriels de l'agro-alimentaire, Alpha MOS a continué à développer sa présence internationale. Aux Etats-Unis, ce sont de nouveaux collaborateurs ingénieurs et commerciaux qui ont rejoint le groupe à Chicago, Détroit et St Louis. En parallèle, c'est pour soutenir une forte croissance commerciale en Asie du Sud Est que la société est maintenant présente aux Philippines.

Pierre Sbabo, Directeur Général d'Alpha MOS, commente : " Ces développements positifs sont la conséquence du succès que rencontre notre offre élargie d'instruments et de services. Avec ces nouvelles implantations, nous accompagnons nos clients, leaders mondiaux de l'agro-alimentaire, où qu'ils se trouvent."

A propos d'Alpha MOS

Alpha MOS (Euronext Paris, ISIN : FR0013421286 ALM, Code mnémonique : ALNEO) spécialiste en solutions d'analyse sensorielle, est leader mondial de la fabrication de nez, langue et œil électroniques à usage industriel. Créée en 1993, Alpha MOS est une société internationale implantée en France, en Chine et aux Etats-Unis. Elle a installé plus de 1300 instruments à travers le monde répartis sur les secteurs de l'agroalimentaire, les industries des boissons et du packaging principalement. Alpha MOS investit continuellement dans la recherche et développement afin de satisfaire les besoins des marchés et innove pour développer les marchés d'analyse sensorielles grand public.?

Pour plus d'informations : www.alpha-mos.com

Contact entreprise

Alpha MOS : Pierre Sbabo – CEO – 05 62 47 53 80

info@alpha-mos.com

