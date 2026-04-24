Alors que le fabricant du Roundup saisit la Cour suprême, les Américains s'inquiètent des pesticides, selon un sondage Reuters/Ipsos

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* 78 % des adultes américains s'inquiètent de l'utilisation des pesticides dans les cultures vivrières

* La Cour suprême examinera lundi l'affaire concernant l'herbicide Roundup

* L'administration Trump soutient Bayer, le fabricant du Roundup

(Ajout de l'agence spécifique de l'OMS qui a rendu la décision sur le glyphosate au paragraphe 6) par Leah Douglas et Jason Lange

La plupart des Américains s'inquiètent des pesticides et s'opposent à ce que les entreprises soient protégées contre les poursuites judiciaires liées à des produits dangereux, selon un sondage Reuters/Ipsos réalisé avant les plaidoiries devant la Cour suprême des États-Unis concernant l'herbicide Roundup de Bayer

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L'administration du président Donald Trump soutient Bayer alors que l'entreprise allemande comparaît lundi devant la plus haute instance judiciaire américaine dans le but de limiter considérablement les poursuites judiciaires alléguant que le Roundup provoque le cancer. Une décision en faveur de l'entreprise pourrait lui éviter des milliards de dollars de dommages-intérêts.

Ce sondage, basé sur les réponses de 4 557 adultes américains à l'échelle nationale, met en évidenceles risques que prend l'administration en soutenant Bayer. Il révèle que 78 % des personnes interrogées – dont 81 % des démocrates, 78 % des républicains et 77 % des indépendants – s'inquiètent de l'utilisation de pesticides dans les cultures vivrières.

En outre, 63 % des personnes interrogées – dont 71 % des démocrates, 57 % des républicains et 61 % des indépendants – se sont déclarées opposées à ce que les entreprises soient protégées contre les poursuites judiciaires lorsqu’elles commercialisent des produits cancérigènes, même si l’entreprise met en garde contre ce risque.

Bayer cherche à mettre fin à des dizaines de milliers de poursuites judiciaires l'accusant de ne pas avoir averti les utilisateurs que le principe actif du Roundup, le glyphosate, a été associé au cancer .

En 2015, le Centre international de recherche sur le cancer, une branche de l'Organisation mondiale de la santé, a classé ce produit chimique comme « probablement cancérigène pour l'homme ». Mais l'Agence américaine de protection de l'environnement n'a pas déterminé que le glyphosate était cancérigène.

Les inquiétudes généralisées concernant les pesticides révélées par le sondage, ainsi que l'opposition aux mesures de protection de la responsabilité des entreprises, révèlent une vulnérabilité potentielle pour les républicains lors des élections législatives de novembre. Le parti de Trump cherche à conserver ses majorités étroites au Sénat et à la Chambre des représentants des États-Unis .

Entre autres enjeux, les républicains espèrent que l'accent mis par l'administration sur des questions telles que l'amélioration de l'alimentation des Américains – qui s'inscrit dans le mouvement « Make America Healthy Again » (MAHA) parmi les partisans de Trump – les aidera lors des élections de mi-mandat.

Mais la position de Trump dans l'affaire Bayer a aliéné certains de ses partisans du mouvement « Make America Healthy Again », qui sont particulièrement préoccupés par les pesticides. Certains d'entre eux prévoient d'organiser un rassemblement devant le palais de justice lundi.

ÉTIQUETTES D'AVERTISSEMENT SUR LES PRODUITS

Bayer fait appel d’un verdict rendu par un jury devant un tribunal de l’État du Missouri, qui a accordé 1,25 million de dollars à un plaignant nommé John Durnell, qui affirme avoir été diagnostiqué avec un lymphome non hodgkinien après des années d’exposition au glyphosate contenu dans le Roundup. Le glyphosate est l’un des herbicides les plus couramment utilisés dans l’agriculture américaine.

L'une des questions centrales de l'affaire est de savoir si les consommateurs américains peuvent intenter une action en justice en vertu de la législation de l'État pour des avertissements de sécurité insuffisants alors que les autorités fédérales ont déjà approuvé l'étiquette de sécurité d'un produit.

Bayer soutient que les consommateurs ne devraient pas pouvoir l'intenter en justice en vertu de la législation de l'État pour ne pas avoir averti du risque de cancer lié au Roundup, car l'EPA n'a constaté aucun risque de ce type et n'exige pas un tel avertissement. Bayer a fait valoir que la loi fédérale ne lui permet pas d'ajouter d'avertissement au produit au-delà de l'étiquette approuvée par l'EPA.

Dans un mémoire déposé auprès de la Cour suprême, l'administration Trump a souscrit à l'argument de Bayer et a déclaré que la loi fédérale prévalait sur les lois des États qui ont été utilisées pour intenter bon nombre des poursuites contre Bayer.

Certaines sections régionales du Farm Bureau, le plus grand groupe de pression agricole des États-Unis, ont déclaré dans un mémoire adressé à la Cour suprême qu'une décision défavorable à Bayer porterait préjudice aux agriculteurs, car l'entreprise pourrait décider de cesser de vendre le produit en raison du risque de responsabilité civile.

UNE PRÉOCCUPATION GÉNÉRALISÉE CHEZ LES AMÉRICAINS

Dans le sondage Reuters/Ipsos, 79 % des personnes interrogées se sont dites préoccupées par les effets sur leur santé des produits chimiques ou des additifs alimentaires, ainsi que des microplastiques présents dans l'eau potable. Ce sondage, réalisé en ligne du 15 au 20 avril, avait une marge d'erreur de 2 points de pourcentage.

Le secrétaire américain à la Santé et aux Services sociaux, Robert F. Kennedy Jr., nommé par Trump l'année dernière, a fait la promotion des mesures prises par l'administration pour restreindre les colorants alimentaires , encourager une alimentation saine et d'autres politiques de santé lors de rassemblements organisés à travers le pays avant les élections de mi-mandat.

Trump et de hauts responsables de la Maison Blanche ont rencontré les dirigeants du mouvement MAHA le 9 avril et ont discuté de leurs préoccupations concernant les pesticides, selon Kelly Ryerson, codirectrice exécutive du groupe de défense American Regeneration, qui a assisté aux réunions.

Mme Ryerson, qui publie sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme « The Glyphosate Girl », a déclaré avoir expliqué aux responsables que le glyphosate constituait un enjeu majeur pour les électeurs du MAHA et que le soutien continu à Bayer risquait de compromettre les votes républicains lors des élections de mi-mandat.

Les dirigeants du MAHA ont également critiqué un décret signé par Trump en février visant à stimuler la production nationale de glyphosate, affirmant que cela risquerait également de compromettre le soutien lors des élections de mi-mandat.

Ryerson, qui doit figurer parmi les orateurs du rassemblement de lundi, a déclaré que Trump « comprend parfaitement l’importance du vote de la MAHA pour les élections de mi-mandat ».

Selon le site web du rassemblement, parmi les autres orateurs prévus figurent Vani Hari, une influenceuse sur les réseaux sociaux connue sous le pseudonyme « The Food Babe »; Del Bigtree, militant anti-vaccins; et Chellie Pingree, représentante démocrate au Congrès américain.