Alnylam Pharma chute après que la vente d'obligations convertibles a été portée à 575 millions de dollars
information fournie par Reuters 10/09/2025 à 16:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 septembre -

** Les actions d'Alnylam Pharmaceuticals ALNY.O ont baissé de 3,2 % à 466,82 $ mercredi après une augmentation de capital supérieure à l'objectif

** Alnylam, basée à Cambridge, Massachusetts, a annoncé tard mardi () la fixation du prix de 575 millions de dollars d'obligations convertibles à 0 %

obligations convertibles (CBs) à 0 %, échéance 2028

** Le prix de conversion initial de 670,11 $ représente une prime de 40 % par rapport au cours moyen pondéré de l'action de 12 h 30 à la clôture du marché mardi

** Les actions d'ALNY ont augmenté de 6 % mardi pour atteindre un niveau record de 482,13 $ après que la société ait annoncé en fin de journée une offre de 500 millions de dollars ()

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour aider à financer le rachat d'environ 637,8 millions de dollars de ses obligations à 1 % à échéance 2027

** Elle prévoit également d'utiliser 30,7 millions de dollars pour payer le coût des transactions d'options d'achat plafonnées; le prix plafond de 837,61 dollars est supérieur de 75 % au prix moyen pondéré de l'action dans l'après-midi de mardi ** s'associe au fabricant de médicaments français Sanofi

SASY.PA et au Suisse Novartis NOVN.S pour ses médicaments ARNI

** Même avec la baisse du mercredi, les actions d'ALNY ont pratiquement doublé depuis le début de l'année

** 25 des

25 des 32 analystes considèrent ALNY comme un "achat fort" ou un "achat" et 7 comme un "maintien"; la prévision médiane est de 448 $, selon les données de LSEG

Obligations

Valeurs associées

ALNYLAM PHARMA
464,5000 USD NASDAQ -3,66%
NOVARTIS
100,820 CHF Swiss EBS Stocks -1,21%
SANOFI
80,0400 EUR Euronext Paris -0,90%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 10/09/2025 à 16:54:58.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

