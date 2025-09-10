Alnylam Pharma chute après que la vente d'obligations convertibles a été portée à 575 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 septembre -

** Les actions d'Alnylam Pharmaceuticals ALNY.O ont baissé de 3,2 % à 466,82 $ mercredi après une augmentation de capital supérieure à l'objectif

** Alnylam, basée à Cambridge, Massachusetts, a annoncé tard mardi () la fixation du prix de 575 millions de dollars d'obligations convertibles à 0 %

obligations convertibles (CBs) à 0 %, échéance 2028

** Le prix de conversion initial de 670,11 $ représente une prime de 40 % par rapport au cours moyen pondéré de l'action de 12 h 30 à la clôture du marché mardi

** Les actions d'ALNY ont augmenté de 6 % mardi pour atteindre un niveau record de 482,13 $ après que la société ait annoncé en fin de journée une offre de 500 millions de dollars ()

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour aider à financer le rachat d'environ 637,8 millions de dollars de ses obligations à 1 % à échéance 2027

** Elle prévoit également d'utiliser 30,7 millions de dollars pour payer le coût des transactions d'options d'achat plafonnées; le prix plafond de 837,61 dollars est supérieur de 75 % au prix moyen pondéré de l'action dans l'après-midi de mardi ** s'associe au fabricant de médicaments français Sanofi

SASY.PA et au Suisse Novartis NOVN.S pour ses médicaments ARNI

** Même avec la baisse du mercredi, les actions d'ALNY ont pratiquement doublé depuis le début de l'année

** 25 des

25 des 32 analystes considèrent ALNY comme un "achat fort" ou un "achat" et 7 comme un "maintien"; la prévision médiane est de 448 $, selon les données de LSEG