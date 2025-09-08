Alnylam Pharma augmente après l'annonce d'une émission d'obligations convertibles d'une valeur de 500 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 septembre -

** Les actions d'Alnylam Pharmaceuticals ALNY.O ont augmenté de 0,4 % dans les échanges après les heures de bureau, à 457,05 dollars, alors que la société cherche à lever des capitaux

** La société basée à Cambridge, Massachusetts, annonce () une offre privée d'obligations convertibles d'une valeur de 500 millions de dollars (CB) à échéance 2028

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre ainsi que des liquidités pour racheter une partie de ses obligations convertibles à 1,00 % échéant en 2027 et à des fins générales

** Elle prévoit également d'utiliser une partie du produit pour payer le coût des appels plafonnés, des transactions dérivées utilisées pour aider à atténuer la dilution potentielle

** Avec ~131,1 millions d'actions en circulation, la société a une capitalisation boursière de près de 60 milliards de dollars

** Les actions d'ALNY ont terminé le lundi en hausse de 0,7 % à 455,03 $, en hausse de 93 % depuis le début de l'année ** Certains des médicaments ARNi d'ALNY sont développés et commercialisés par ses partenaires, le fabricant de médicaments français Sanofi SASY.PA et le suisse Novartis NOVN.S .

Sur 32 analystes couvrant ALNY, la répartition des recommandations est de 25 "achat fort" ou "achat" et 7 "maintien"; PT médian de 448,50 $ en hausse par rapport à 334,50 $ le 8 juillet, selon les données de LSEG