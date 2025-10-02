Alnylam en baisse : le fabricant de médicaments retire sa publicité télévisée après l'avertissement de la FDA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

2 octobre - ** Les actions du fabricant de médicaments Alnylam Pharmaceuticals ALNY.O ont baissé de 2 % à 451,26 $

** La société déclare qu'elle a mis fin à sa publicité télévisée pour le médicament contre les maladies cardiaques, Amvuttra

** Le mois dernier, la FDA a envoyé des lettres d'avertissement dans le cadre de l'ordre du président Donald Trump de sévir contre la publicité pour les médicaments

** Alnylam estime que le matériel est "véridique, non trompeur et conforme aux exigences applicables de la FDA", mais a retiré la publicité en tant que pratique standard tout en examinant les commentaires de la FDA pour les campagnes futures

** Bloomberg News a rapporté la nouvelle pour la première fois

** La publicité d'Alnylam sur le médicament mettait en scène des patients voyageant et participant à des activités telles que l'observation des baleines et des sauts de joie lors d'un match de football, ajoute le rapport

** L'annonce était trompeuse, selon la FDA, car elle suggérait que les patients "pouvaient être insouciants" à propos de la maladie cardiaque traitée par le médicament, selon le rapport

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en hausse de 91,1 % depuis le début de l'année