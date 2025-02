Almirall: le titre grimpe, résultats et prévisions salués information fournie par Cercle Finance • 24/02/2025 à 10:19









(CercleFinance.com) - L'action Almirall s'inscrit en forte hausse lundi matin à la Bourse de Madrid suite à la publication de résultats annuels meilleurs que prévu et l'annonce de prévisions supérieures au consensus pour 2025.



Le laboratoire pharmaceutique espagnol, très présent dans la dermatologie, a déclaré ce matin avoir dépassé ses objectifs l'an dernier en réalisant un chiffre d'affaires en hausse de 10,2% à 985,7 millions d'euros.



Son résultat opérationnel (Ebitda) s'est quant à lui accru de 10,6% à 192,6 millions d'euros.



Dans un communiqué, le groupe basé à Barcelone explique avoir bénéficié d'une croissance à deux chiffres des ventes de ses principaux moteurs de croissance actuels.



Son traitement contre la dermatite atopique (eczéma) a signé une croissance de 34% sur le seul 4ème trimestre, pour atteindre des ventes annuelles totales de 33,2 millions d'euros en 2024, principalement réalisées sur le marché allemand.



Son médicament contre le psoriasis en plaques Ilumetri, disponible en seringues préremplies, a également poursuivi sa trajectoire de croissance avec des ventes en hausse de 25,5% à 208,8 millions d'euros, sous l'effet de gains de parts de marché.



Pour 2024, Almirall s'est donné comme objectif de faire croître son chiffre d'affaires net de 10% à 13% avec un Ebitda attendu entre 220 et 240 millions d'euros, dépassant là encore les estimations du consensus.



Coté à la Bourse de Madrid, le titre grimpait de 6,6% lundi matin pour revenir à des plus hauts depuis l'été dernier.





