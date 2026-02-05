Allstate en hausse après la publication de ses résultats pour le quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 février -

** Les actions de l'assureur Allstate ALL.N augmentent de 3,68% à 214,75$

** La société affiche un bénéfice net ajusté de 3,79 milliards de dollars au 4ème trimestre, supérieur aux estimations des analystes de 2,58 milliards de dollars - données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre s'élève à 17,35 milliards de dollars, supérieur aux estimations de 14,62 milliards de dollars

** L'entreprise n'a pas fourni de prévisions pour les trimestres ou les années à venir

** L'analyste de Piper Sandler déclare que le dépassement est dû à des résultats de souscription sous-jacents meilleurs que prévu et à un développement favorable

** 15 des 24 analystes considèrent l'action comme un "fort achat" ou un "achat", 8 comme un "maintien" et 1 comme une "vente"; leur PT médian est de 240 $ - données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a progressé de 11 % au cours des 12 derniers mois