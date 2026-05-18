 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Allspring crée un poste de responsable des produits internationaux
information fournie par Agefi Asset Management 18/05/2026 à 08:15

Allspring Global Investments a recruté Sophie Freemantle en tant que responsable des produits internationaux, à la suite d’une croissance « importante » de la demande de la part de clients étrangers. A ce poste nouvellement créé, l’intéressée développera la stratégie produits internationaux de la société de gestion pour appuyer la croissance de l’activité et répondre à la demande des clients. Elle sera rattachée à Rick Genoni, responsable du développement des produits mondiaux et de l’innovation.

Avant de rejoindre Allspring, Sophie Freemantle a passé sept ans et demi chez Federated Hermes, dernièrement comme responsable du développement de produits hors des Etats-Unis. Elle a aussi travaillé en tant que business manager chez Northern Trust Corporation.

L'Agefi

Aucune partie de cette publication ne doit être photocopiée, diffusée, publiée, réécrite, ou redistribuée sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit sans un accord écrit préalable de la société AGEFI SA éditrice du flux Newsmanagers. Ces conditions sont prévues par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Copyright 2026 Agefi Asset Management.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
109,87 -0,95%
HAFFNER ENERGY
0,151 +8,95%
CAC 40
7 977,73 -0,05%
NOVACYT
0,642 -8,81%
NANOBIOTIX
35,8 -6,96%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank