Allspring crée un poste de responsable des produits internationaux

Allspring Global Investments a recruté Sophie Freemantle en tant que responsable des produits internationaux, à la suite d’une croissance « importante » de la demande de la part de clients étrangers. A ce poste nouvellement créé, l’intéressée développera la stratégie produits internationaux de la société de gestion pour appuyer la croissance de l’activité et répondre à la demande des clients. Elle sera rattachée à Rick Genoni, responsable du développement des produits mondiaux et de l’innovation.

Avant de rejoindre Allspring, Sophie Freemantle a passé sept ans et demi chez Federated Hermes, dernièrement comme responsable du développement de produits hors des Etats-Unis. Elle a aussi travaillé en tant que business manager chez Northern Trust Corporation.

L'Agefi