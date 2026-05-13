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Allogene Therapeutics met fin à son accord avec Overland concernant la thérapie cellulaire en Chine
information fournie par Reuters 13/05/2026 à 23:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Allogene Therapeutics ALLO.O a annoncé mercredi avoir mis fin à un partenariat clé portant sur le développement de thérapies cellulaires dans certaines régions d'Asie et avoir revu sa participation dans la société partenaire Overland Therapeutics.

* Elle a mis fin à son accord de licence avec Overland Therapeutics portant sur certaines thérapies cellulaires contre le cancer en Chine, à Taïwan, en Corée du Sud et à Singapour.

* Cet accord, signé en 2020, avait permis à Overland de développer et de commercialiser des traitements ciblant des protéines associées aux cancers du sang et aux tumeurs solides.

* Dans le cadre de cette restructuration, Allogene a cédé une partie de sa participation dans Overland sans compensation et prévoit de détenir environ 3 % du capital sur une base entièrement diluée.

* La résiliation a pris effet le 12 mai et aucun paiement n'a été effectué par l'une ou l'autre des parties dans le cadre de cette sortie.

* Les deux parties ont convenu de renoncer à toute réclamation liée à l'accord jusqu'à la date de résiliation.

* Allogene avait précédemment reçu 40 millions de dollars d'avance et des actions d'Overland dans le cadre de ce partenariat.

* La société a également modifié son pacte d'actionnaires avec Overland afin de refléter les nouvelles conditions de propriété et de gouvernance.

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