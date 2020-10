Allocations d'actifs : comment les gérants se positionnent pour la fin d'année

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Une rentrée compliquée pour les marchés

Durant le mois de Septembre, l'aversion au risque a resurgie avec la recrudescence du nombre de cas de contaminés au coronavirus.

Dans ce contexte, les actions ont fortement corrigé sur l'ensemble des places de marché, notamment les valeurs technologiques américaines, pourtant bien orientées ces derniers mois.

En Europe, les secteurs cycliques souffrent, comme l'énergie (-12,5%) et les financières (-8%). Les secteurs défensifs tels que la consommation de base (+1,31%) sont plus résistants.

Une fois de plus, les valeurs dites « de croissance » ont surperformés les valeurs dites « values ». Les petites capitalisations continuent de surperformer les grandes capitalisations pour le 6ème mois d'affilée.

Quel positionnement pour les sociétés de gestion dans ce contexte ?

Au niveau des gérants, il n'y a pas de tendance globale ce mois-ci avec aussi bien des réductions que des augmentations d'exposition aux actifs risqués.

Sur le fonds Sanso Convictions (géré par Sanso IS), l'exposition aux actions a été réduite de 35% à 32% du fait d'une mise en place d'une couverture sur les actions de la zone euro. En effet, l'augmentation importante des cas de Covid fait crainte à la gestion une activité au 4ème trimestre moins porteuse qu'anticipée.

Pour les mêmes raisons et pour le manque de perspectives des entreprises, le gérant Chaguir Mandjee (Haas Gestion) a procédé à une prise de profit sur son fonds Haas Epargne Patrimoine, qui a vu son exposition aux actions passer de 32% à 26%.

Réduction dans le même ordre de grandeur sur Sycomore Allocation Patrimoine (Sycomore AM) qui passe de 35% à 29%.

Chez Eleva Capital, les indicateurs avancés semblent avoir atteint des points hauts et stagner depuis quelques semaines. Ainsi, Eleva Absolute Return a vu son exposition nette passer de 21,5% à 17%. Ce mouvement s'est accompagné d'une réduction de la cyclicité du portefeuille, la gestion ayant réduit l'exposition aux valeurs cycliques et financières.

Mouvement presque inverse sur le fonds Echiquier ARTY : la poche actions est passée de 30% à 32,5% tout en effectuant une légère rotation vers des valeurs cycliques et télécoms. La poche obligations crédit a également été abondée, en contrepartie les liquidités sont passées de 15% à moins de 11%.

Sur Sextant Grand Large, géré par Amiral Gestion, l'exposition nette est passée de 27 à 35%, essentiellement via des renforcements sur certaines valeurs.

Renforcement également sur M&G (Lux) Dynamic Allocation (M&G Investments), dans des proportions relativement importantes puisque l'exposition aux actions passe de 38,5% à 50%. A contrario, les positions obligataires, que ce soit sur le crédit ou le souverain, ont été réduites. Par exemple, la position sur l'Italie (qui pesait 5% dans le portefeuille) a été liquidée.

A noter également une rotation géographique sur JP Morgan Global Macro Opportunities (JP Morgan AM) : l'exposition est restée stable à 26%, mais la surpondération de l'Europe a vécu. Le delta actions est désormais de 12% sur les US et de 11%