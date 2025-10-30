 Aller au contenu principal
AllianzGI repositionne un fonds sur la souveraineté européenne
30/10/2025

Allianz Global Investors vient de renommer un fonds actions européennes géré activement. Le véhicule Allianz Actions Euro Innovation devient Allianz Innovation Souveraineté Européenne. Il investira sur le marché des actions de la zone euro dans des valeurs promouvant la souveraineté et l’autonomie stratégique européennes, dont des entreprises technologiques et innovantes dans les domaines de la transition énergétique , de la cybersécurité et de la défense . Le fonds investira également dans les secteurs de la santé, des services financiers et des infrastructures.

Géré par l’équipe actions à Paris, ce fonds s’appuiera sur une analyse fondamentale et extra-financière couvrant les cinq domaines ESG : droits de l’homme , environnement, social, gouvernance et comportement de marché.

