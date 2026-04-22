AllianzGI remanie son équipe commerciale en France

Allianz Global Investors (AllianzGI) a procédé à plusieurs nominations clés au sein de son équipe distribution en France.

Véronique Boyer devient directrice du développement commercial retail / wholesale. L’intéressée, qui a rejoint AllianzGI en 2002, était jusqu’à présent directrice du développement commercial institutionnel. Au sein de la direction commerciale et sous la responsabilité d ’Amine Benghabrit, directeur général France , Véronique Boyer pilotera une équipe de cinq personnes. Son équipe sera complétée par le transfert de Jérémie Ung, ancien client account manager, nommé responsable commercial retail/ wholesale.

Promotions internes

Pour succéder à Véronique Boyer, David Viailly est promu directeur du développement commercial institutionnel. Sous la responsabilité d’Amine Benghabrit, directeur général France, il dirigera une équipe de quatre personnes. David Viailly était précédemment responsable commercial institutionnel, ayant rejoint AllianzGI en 2017.

Ces nominations font suite au départ de Doris Santillana, qui était responsable du wholesale, en septembre 2025. Elle a rejoint RBC BlueBay Asset Management.

« Je suis ravi d’annoncer ces nominations et que nous ayons attribué ces postes à des collaborateurs de longue date. Cela prouve la qualité de nos ressources internes, qui a toute son importance dans la fidélisation de nos clients. Ces nominations nous garantissent également une transition fluide et la continuité de nos activités », commente Amine Benghabrit, directeur général France.

L'Agefi