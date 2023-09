Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

AllianzGI recrute un spécialiste du multi-asset de DWS information fournie par Newsmanagers • 06/09/2023 à 08:00

(NEWSManagers.com) - Allianz Global Investors vient de recruter Hartwig Kos au poste de responsable de l'investissement fondamental multi asset.L'intéressé arrivera en septembre en provenance de DWS où il était responsable de l'allocation multi-asset à Francfort. Avant de rejoindre DWS en 2019, il était co-responsable de l'allocation multi-asset & CIO adjoint chez Syz Asset Management et directeur des investissements au sein du Global Multi Asset Group de Baring Asset Management, à Londres.Ce recrutement permettra « d'affiner l'approche d'investissement multi-asset purement fondamentale - qui côtoie les stratégies « quantiques » et purement systématiques plus anciennes », précise AllianzGI dans un communiqué. Hartwig Kos sera basé à Francfort et rattaché à Gregor Hirt, global CIO multi asset.